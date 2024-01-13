İSTANBUL 5°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2024 Cumartesi / 3 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0996
  • EURO
    32,963
  • ALTIN
    1981.47
  • BIST100
    7986.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye haklı davasında vazgeçmiyor! Libya'ya kritik çıkarma
Ekonomi

Türkiye haklı davasında vazgeçmiyor! Libya'ya kritik çıkarma

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz yataklarına ilişkin haklarını hatırlatmak için Libya'ya enerji çıkarması yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, hedeflerinden birinin üçüncü ülkelerde petrol ve doğalgaz aramacılığı olduğunu ifade ederek, 'Libya, Irak, Afrika, Kafkas coğrafyası, Orta Asya'da kara ve deniz sahalarında hidrokarbon arayabiliriz.' diye konuştu.

Sabah13 Ocak 2024 Cumartesi 08:25 - Güncelleme:
Türkiye haklı davasında vazgeçmiyor! Libya'ya kritik çıkarma
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kasım 2019'da Libyalı muhatabı ile imzaladığı "Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması" çerçevesinde Türkiye bölgede geniş bir sahada petrol ve doğalgaz aramacılığına da yetkili kılındı. Ekim 2022'de ise dönemin Dışişleri ve Enerji bakanları Libyalı muhatapları ile hidrokarbon mutabakat muhtırası imzaladı. Ancak 2023 başında Trablus Temyiz Mahkemesi görev alanını aşarak Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramalarına ilişkin Libya- Türkiye mutabakat zaptının uygulamasının askıya alınmasına karar verdi. Bölgedeki siyasi gerilimler ve diğer ülkelerin Türkiye aleyhtarı çalışmaları nedeniyle mutabakat zaptı askıya alınsa da Türkiye bölgedeki haklı davasından asla vazgeçmedi.

HAKÇA PAYLAŞIM TEZİ

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin dışında Suriye, Lübnan, İsrail, Mısır, Libya, Yunanistan, KKTC ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bulunması nedeniyle deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ciddi önem taşıyor. Türkiye, bölgede uluslararası hukuktan doğan haklarının mücadelesini uzun yıllardır sürdürürken hidrokarbon kaynaklarının 2000'li yılların başındaki keşfi ve Doğu Akdeniz'deki ülkelerin bu alanda adım atmasıyla sınırlandırma konusu gündeme gelmeye başladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kıbrıs Türklerinin eşit haklarını hiçe sayarak 2003'te Mısır, 2007'de Lübnan, 2010'da da İsrail ile deniz sınırı anlaşmaları yaptı. Bu anlaşmalara kıta sahanlığı haklarını ihlal etmesi başta olmak üzere birçok nedenle itiraz eden Türkiye ve KKTC, bölge ülkelerini bu anlaşmaları yapmamaları konusunda uyardı. Sabah'ın haberine göre, Mısır, Yunanistan, Rum yönetimi ve İsrail tarafından Kahire'de oluşturulan Doğu Akdeniz Gaz Forumu ile Türkiye, Libya ve Lübnan gibi aktörler saf dışı bırakılmaya çalışıldı. Şimdi Türkiye "hakça paylaşım" tezini yeniden dile getirmek için Libya'ya enerji çıkarması yapacak.

İKİLİ GÖRÜŞME YAPILACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugün Libya'ya giderek Ekonomi ve Enerji Zirvesi'ne katılacak. Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile de görüşmesi beklenen Bayraktar, Libya Petrol ve Doğalgaz Bakanı Muhammed Avn ve Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Ferhat bin Kıdara ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Türkiye, Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemileri ile Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han gibi derin deniz sondaj gemileri ile hidrokarbon arama çalışmalarında dünyanın önde gelen filolarından birine sahip olurken, şimdi üçüncü ülkelerde de aramacılık için çalışmalar başlatılacak. Bayraktar, "Gerek gaz gerekse petrolle alakalı projelerde Türkiye'nin bunlarla birlikte bir şey daha yapması lazım. Hedeflerimizden bir tanesi mutlaka Türkiye'nin üçüncü ülkelerde petrol ve doğalgaz aramaları, üretimleri yapması. Yani Libya, Irak, Afrika, Kafkas coğrafyası, Orta Asya'da bunların bir kısmı kara bir kısmı deniz sahaları olabilir. Cumartesi günü Libya'da Ekonomi ve Enerji Zirvesi var ona katılacağım. Dolayısıyla bizim oralarda geliştireceğimiz saha ve projelerde, ortaklıklarda kendi gemilerimizle bu faaliyetleri yapabilme imkânımız var. Bu bize ayrı bir güç katıyor" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.