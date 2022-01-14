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Ekonomi

Türkiye harekete geçti! 280 milyar dolarlık gizli hazine...

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılması için bakanlık ile görüştüklerini belirtti. İstanbul Kuyumcular Odası'nın önerdiği sistemi detaylandıran Atayık, 'Hükümetimizden haber bekliyoruz. Bu altınlar daha evvel de toplanmak istendi ama bütün kuyumcular sisteme dahil olmadığı için verim alınamadı. 280 milyar dolarlık altından bahsediyoruz. Bu altınlar hurda olarak gelecek ve rafine olacak. Bu kuyumculara ucuz kredi olarak verilecek. Biz TMSF'ye ilettik. Hazine ve Maliye Bakanı'mıza kadar gidecektir.' dedi.

14 Ocak 2022 Cuma 13:24 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 13:24
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İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılması için bir proje geliştirdiklerini ve bu konuda bakanlık ile toplantı yaptıklarını belirtti. Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Mustafa Atayık şu ifadeleri kullandı:

İSTANBUL KUYUMCULAR ODASI HANGİ SİSTEMİ ÖNERDİ?

"Türkiye'nin her yerinde kuyumcularımız var. İnsanlar altını güvenli liman olarak görüyor ve güvendiği kuyumcuya gidiyor. Burada bankaların fazla bir etkisi olmayacak. Banka bankacılığını yapsın kuyumcu kuyumculuğunu yapsın diyoruz. Hükümetimizden haber bekliyoruz. Bu altınlar daha evvel de toplanmak istendi ama bütün kuyumcular sisteme dahil olmadığı için verim alınamadı. 280 milyar dolarlık altından bahsediyoruz. Bu altınlar hurda olarak gelecek ve rafine olacak. Bu kuyumculara ucuz kredi olarak verilecek. Biz TMSF'ye ilettik. Hazine ve Maliye Bakanı'mıza kadar gidecektir. Bizim isteğimiz tüm kuyumculara gelmesidir. 35 bin kuyumcunun sisteme dahil olacak diye bir garantisi yok. İsteyen yatırımcı kuyumcuya gidip bozduracak oradaki kuyumcunun hesabından düşecek.

KUYUMCULARIN TEPKİSİ NASIL?

Onlar da istiyor. Alınan hurda altınlar dediğimiz yeniden üretime girerek istihdama yarıyor tüm kuyumcularımız bunu destekliyor.

SAHTE ALTINLAR HAKKINDA

Ağustos ayında İKO Güvence Etiketi çıkardık. Bütün mağazalarımıza bunu söylüyoruz. Biz esnafımızla kuyumcular odamızla bir taahhütname imzalıyoruz. Siz ürününüzün arkasında duracaksınız ve bunu anında çözeceksiniz. Vatandaş sizden şikayette bulunduğunda bunu ilk siz çözeceksiniz. Ben bütün kuyumculara söylüyorum. İstanbul Kuyumcu Odasının bu projesine destek verin. Vatandaş İKO güvence etiketini görünce güveniyor."

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