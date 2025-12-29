Türkiye başta olmak üzere her ülke petrol yataklarına sahip olmak ister. Petrol yataklarına sahip olamasa bile ülkeler aynı değerde olan geleceğin petrolü olarak görülen Nadir Toprak Elementlerine sahip olmak için elinden geleni yapar.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geleceğin petrolü olarak bilinen Nadir Toprak Elementleri kapsamında 2026'da Eskişehir Beylikova'da yıllık 570 bin ton kapasiteli endüstriyel tesisin temelinin atılacağını açıkladı. Bayraktar, petrol, doğal gaz ve nükleer enerji alanlarında başlatılan projelerin 2026'da somut sonuçlar vereceğini ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026 yılının enerji açısından kritik bir yıl olacağını belirterek, başta geleceğin petrolü olarak bilinen Nadir Toprak Elementleri (NTE) olmak üzere enerji alanında başlatılan programların sonuçlarının alınacağını söyledi.

Bayraktar, Türkiye'nin enerji vizyonuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

BEYLİKOVA'DA NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ TESİSİ KURULACAK

Bayraktar, Eskişehir Beylikova'da Nadir Toprak Elementlerine ilişkin yıllık 570 bin ton kapasiteli endüstriyel tesisin temelinin 2026'da atılacağını açıkladı. Savunma sanayisi, yenilenebilir enerji ve yüksek teknoloji alanlarında kritik öneme sahip olan Nadir Toprak elementlerinde, mevcut yüzde 92-93 seviyesindeki saflık oranının artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

NÜKLEER ENERJİDE 20 BİN MEGAVAT HEDEFİ

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktörünün 2026'da devreye alınarak elektrik üretimine başlamasının hedeflendiğini kaydeden Bayraktar, Sinop ve Trakya'da da dörder reaktör inşa edilmesinin planlandığını söyledi. Bayraktar, bu yatırımlarla Türkiye'nin toplam 20 bin megavat nükleer kapasiteye ulaşmasının amaçlandığını ifade etti.

DOĞAL GAZ ÜRETİMİ VE YERLİ KAYNAKLAR ARTACAK

Enerji desteklerinin süreceğini belirten Bayraktar, elektrikte olduğu gibi doğal gazda da benzer destek mekanizmalarının uygulanacağını aktardı. Türkiye'de 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının yerli üretimle karşılandığını belirten Bayraktar, bu sayının 2026'da 8 milyona çıkarılacağını söyledi.

Karadeniz gazında günlük üretimin 9,5 milyon metreküpten 20 milyon metreküpe yükseltileceğini dile getiren Bayraktar, yerli üretimin enerji arz güvenliğinde kritik rol oynadığını vurguladı.

KAYA PETROLÜ VE YATAY SONDAJ ÇALIŞMALARI

Bayraktar, Diyarbakır'da kaya petrolü aramaları kapsamında 2026'da ilk yatay sondajın yapılacağını, bölgede toplam 24 yatay sondaj planlandığını açıkladı. Trakya'da ise benzer bir çalışmanın doğal gaz için hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Türkiye Petrolleri'nin mevcut rezervlerle 2028'de günlük yaklaşık yarım milyon varil üretim kapasitesine ulaşacağını söyleyen Bayraktar, orta vadede 1 milyon varil petrol ve doğal gaz üreten bir şirket hedeflediklerini kaydetti.

YURT DIŞINDA YENİ ARAMA VE ÜRETİM HAMLELERİ

Yurt dışı faaliyetlere de değinen Bayraktar, 2026'da Pakistan'da sondaj çalışmalarına başlanacağını söyledi. Somali'de sismik çalışmaların tamamlandığını anımsatan Bayraktar, 2026'da Somali'de de sondaj yapılmasının planlandığını ifade etti.

Irak, Suriye ve Azerbaycan'da farklı sahaların değerlendirildiğini belirten Bayraktar, Türkmen gazının Türkiye'ye giriş kapasitesinin 3 milyar metreküpe çıkarılmasının da gündemde olduğunu aktardı.

NİJER'DE ALTIN ÜRETİMİ BAŞLIYOR

Bayraktar, Nijer'de toplam 7 altın madeni sahasında çalışma yürütüldüğünü, bunlardan 3'ünde üretim aşamasına gelindiğini söyledi. Ekipmanların sevkiyat sürecinde olduğunu belirten Bayraktar, önümüzdeki aylarda ilk altın üretiminin başlayacağını açıkladı.

2026 ENERJİDE SONUÇ YILI OLACAK

Gelecek yılın enerji açısından oldukça hareketli geçeceğini vurgulayan Bayraktar, başlatılan programların 2026'da somut sonuçlar vereceğini ve yeni hamlelerin de devreye alınacağını ifade etti.