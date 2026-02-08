Türkiye hava trafiğinde uçuşa geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ocak ayında direkt transit yolcular ile birlikte toplam 17 milyon 785 bin 633 yolcuya hizmet verdik" dedi.

Bakan Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından hazırlanan 2026 yılı Ocak ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini değerlendirdi.

"TOPLAM UÇAK TRAFİĞİ ÜST GEÇİŞLER İLE BİRLİKTE 179 BİN 78'E ULAŞTI"

Uraloğlu, yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 68 bin 371, dış hatlarda ise 62 bin 749 olduğuna ifade ederek, "Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 179 bin 78'e ulaştı. Ocak ayında hizmet verilen uçak trafiği 2025 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinde yüzde 1,8 artış meydana geldi" açıklamalarında bulundu.

"OCAK AYINDA TOPLAM 17 MİLYON 785 BİN 633 YOLCUYA HİZMET VERDİK"

Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarındaki yolcu trafiğine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yılın ilk ayında iç hat yolcu trafiği 8 milyon 200 bin 145, dış hat yolcu trafiği 9 milyon 572 bin 922 oldu. Ocak ayında direkt transit yolcular ile birlikte toplam 17 milyon 785 bin 633 yolcuya hizmet verdik. 2026 yılının Ocak ayında hizmet verilen yolcu trafiği geçen yılının aynı ayı ile kıyaslandığında direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 9,6 artış gerçekleşti. Havalimanları yük trafiği ise iç hatlarda 75 bin 621 ton, dış hatlarda 326 bin 245 ton olmak üzere toplamda 401 bin 866 tona ulaştı."

"YOLCU TRAFİĞİ 2025 YILININ AYNI AYI İLE KIYASLANDIĞINDA YÜZDE 7 ARTIŞ GÖSTERDİ"

İstanbul Havalimanı'na ocak ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 9 bin 265, dış hatlarda 35 bin 825 olmak üzere toplamda 45 bin 90'a ulaştığını belirten Uraloğlu, "Bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 329 bin 833, dış hatlarda 5 milyon 580 bin 975 olmak üzere toplamda 6 milyon 910 bin 808 yolcuya hizmet verildi. Toplam yolcu trafiği 2025 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında yüzde 7 artış gösterdi" diye konuştu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise Ocak ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 9 bin 479, dış hatlarda 14 bin 209 olmak üzere toplamda 23 bin 688 olarak gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, "Yolcu trafiği ise iç hatlarda 1 milyon 752 bin 332, dış hatlarda 2 milyon 437 bin 642 olmak üzere toplamda 4 milyon 189 bin 974 oldu. 2026 yılının Ocak ayında hizmet verilen toplam yolcu trafiği de 2025 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında yüzde 14 artış gösterdi. Böylece İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nı bir ayda kullanan yolcu sayısı 11,1 milyonu aştı. Havayolunu tercih eden neredeyse her iki yolcudan biri İstanbul'daki havalimanlarından seyahat etti. Genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise bin 862 uçak trafiği gerçekleşti" dedi.

"TURİZM MERKEZLERİNDEKİ HAVALİMANLARINDA BİR AYDA 2 MİLYON 285 BİN 422 YOLCU AĞIRLANDI"

Ocak ayında; turizm merkezlerindeki havalimanlarında iç hatlarda 1 milyon 446 bin 366, dış hatlarda 839 bin 56 olmak üzere toplamda 2 milyon 285 bin 422 yolcu trafiği gerçekleştiğini kaydeden Uraloğlu, "Yılın ilk ayında İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 978 bin 647, Antalya Havalimanı'nda 1 milyon 74 bin 277, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 89 bin 53 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda toplamda 108 bin 763 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda toplamda 34 bin 682 yolcu trafiği gerçekleşti" şeklinde konuştu.