Türkiye Hayat Emeklilik'ten yarınlara özel karne hediyesi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül'e kadar devam edecek kampanya, Türkiye Sigorta Mobil Uygulaması ve internet sitesi üzerinden başlatılan 18 yaş altı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) sözleşmelerini kapsıyor.

Kampanya kapsamında, "18 Yaş Altı Birikim Bireysel Emeklilik Planı" ile "Katılım Esaslı 18 Yaş Altı Birikim Bireysel Emeklilik Planı"na aylık 3 bin 500 lira ve üzeri katkı payıyla dahil olan katılımcılara, ilk ve ikinci altı aylık dönemlerde düzenli ödeme yapılması şartıyla toplam 3 bin 500 lira ek katkı payı desteği sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Bankasürans Satış Genel Müdür Yardımcısı Ersener San, çocukların geleceğine yapılan yatırımın en değerli miraslardan biri olduğuna inandıklarını belirtti.

Karne sevincini yalnızca bugünün başarısını ödüllendiren bir hediye olarak değil, geleceğe değer katacak bir yatırım fırsatı olarak değerlendirdiklerini aktaran San, şunları kaydetti:

"Ailelerin çocukları için erken yaşta tasarruf ve birikim kültürü oluşturmalarını teşvik ederken, sunduğumuz ek katkılar ve avantajlarla bu yolculukta onların yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kampanya kapsamında sağladığımız 3 bin 500 liralık BES ek katkı desteğinin yanı sıra 'Geleceğin Güvencesi' ek faydası ile olası risklerde çocuklarımızın 18 yaşına kadar olan BES katkı paylarını üstleniyor, gelişimlerini destekleyecek birçok ayrıcalığı ücretsiz olarak sunuyoruz. Ayrıca 200 bin lira teminatlı Ferdi Kaza Sigortası hediyesi ve Seyahat Sağlık Sigortası'nda yüzde 25 indirim avantajıyla ailelerimize ilave güvence sağlıyoruz. Türkiye'nin öncü emeklilik şirketi olarak, çocuklarımızın daha güvenli, daha güçlü ve daha umut dolu yarınlara ulaşması için yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edeceğiz."