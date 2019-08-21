Türkiye için 150 milyon dolar ayırdı 

Dünyanın en büyük tesis yönetim şirketlerinden Danimarkalı İSS, Türkiye’de dev bir yatırıma hazırlanıyor. 2005 yılında Türkiye pazarına giren ve temizlik, güvenlik, catering gibi alanlarda birçok sektöre hizmet veren İSS, yalnızca Türkiye’de 42 bin kişiye istihdam sağlıyor. 2018’i 2 milyar TL ciro ile kapatan şirket, Türkiye’de kendi sektöründe lider konumda bulunuyor. İSS Türkiye CEO’su Cavit Habib, İSS’in faaliyet gösterdiği 33 ülke içinde en hızlı büyüyen pazarın Türkiye olduğunu söyledi.

BAŞARI HİKAYESİ

Habib Türkiye’nin globalde ciro anlamında 8’inci sırada, istihdam anlamında ise 3’üncü sırada yer aldığını ifade etti. Cavit Habib şunları söyledi: “İSS faaliyet gösterdiği ülkelerde yüzde 4 ila 5 arasında büyürken, Türkiye’de adeta bir başarı hikayesine imza attı. Geçen yıl İSS Türkiye olarak yüzde 37 büyüdük, 2019 yılında ise yüzde 40’ın üzerinde bir büyüme bekleniyor. Bu çok önemli ve kayda değer bir durum. Dünyanın en büyük tesis yönetimi şirketlerinden biri olan İSS’in içerinden Türkiye yıldız ülke konumunda bulunuyor. Bu nedenle yeni yatırıma karar verildi. Yakın zamanda yeni bir satın alma yapılacak. Sektörün en büyük oyuncularından biri veya bir kaçını İSS bünyesine katacak. Yatırım rakamının 100 ila 150 milyon dolar arasında olması bekleniyor” dedi.

Tuvaletten bile tasarruf çıkarıyor

İSS Türkiye olarak inovasyon ve Ar-Ge’ye ciddi anlamda yatırım yaptıklarını belirten Habib, şirketlere maliyet ve zaman tasarrufu sağlayacak bir çok projeye imza attıklarını söyledi. Konuyla ilgili bir örnek veren Habib, temizlik tarafından çalışan bir kişinin öncelik sırasının bile önemli olduğunu vurgulayan Habib, “Kullanması gereken malzemeleri üzerine tam alması bile zaman tasarrufu sağlıyor. Sensörler yardımıyla ile odaların temizlenip temizlenmediğini kontrol edebiliyoruz. Tuvaletlerdeki tuvalet kağıtlarının ne kadar sürede ve ne zaman bittiğinin dijital takibi bile yapılıyor” dedi. Türkiye’nin enerji ithal eden bir ülke olduğunu ve bu nedenle enerji tüketimin kritik önem taşıdığını belirten Habib, İSS Türkiye olarak şirketlere sundukları enerji verimliliği modeli ile tüketimini düşürerek verimliliği artırdıklarını da sözlerine ekledi.