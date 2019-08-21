Türkiye için 150 milyon dolar ayırdı
Danimarkalı tesis yönetim şirketi İSS, Türkiye’de dev yatırımlara hazırlanıyor. İSS Türkiye CEO’su Cavit Habib, Türkiye’nin 33 ülke arasında en hızlı büyüyen ülke olduğunu belirterek “Yakında büyük yatırımlara imza atacağız” dedi.
- KAAN ZENGİNLİ
Dünyanın en büyük tesis yönetim şirketlerinden Danimarkalı İSS, Türkiye’de dev bir yatırıma hazırlanıyor. 2005 yılında Türkiye pazarına giren ve temizlik, güvenlik, catering gibi alanlarda birçok sektöre hizmet veren İSS, yalnızca Türkiye’de 42 bin kişiye istihdam sağlıyor. 2018’i 2 milyar TL ciro ile kapatan şirket, Türkiye’de kendi sektöründe lider konumda bulunuyor. İSS Türkiye CEO’su Cavit Habib, İSS’in faaliyet gösterdiği 33 ülke içinde en hızlı büyüyen pazarın Türkiye olduğunu söyledi.
BAŞARI HİKAYESİ
Habib Türkiye’nin globalde ciro anlamında 8’inci sırada, istihdam anlamında ise 3’üncü sırada yer aldığını ifade etti. Cavit Habib şunları söyledi: “İSS faaliyet gösterdiği ülkelerde yüzde 4 ila 5 arasında büyürken, Türkiye’de adeta bir başarı hikayesine imza attı. Geçen yıl İSS Türkiye olarak yüzde 37 büyüdük, 2019 yılında ise yüzde 40’ın üzerinde bir büyüme bekleniyor. Bu çok önemli ve kayda değer bir durum. Dünyanın en büyük tesis yönetimi şirketlerinden biri olan İSS’in içerinden Türkiye yıldız ülke konumunda bulunuyor. Bu nedenle yeni yatırıma karar verildi. Yakın zamanda yeni bir satın alma yapılacak. Sektörün en büyük oyuncularından biri veya bir kaçını İSS bünyesine katacak. Yatırım rakamının 100 ila 150 milyon dolar arasında olması bekleniyor” dedi.
Tuvaletten bile tasarruf çıkarıyor
İSS Türkiye olarak inovasyon ve Ar-Ge’ye ciddi anlamda yatırım yaptıklarını belirten Habib, şirketlere maliyet ve zaman tasarrufu sağlayacak bir çok projeye imza attıklarını söyledi. Konuyla ilgili bir örnek veren Habib, temizlik tarafından çalışan bir kişinin öncelik sırasının bile önemli olduğunu vurgulayan Habib, “Kullanması gereken malzemeleri üzerine tam alması bile zaman tasarrufu sağlıyor. Sensörler yardımıyla ile odaların temizlenip temizlenmediğini kontrol edebiliyoruz. Tuvaletlerdeki tuvalet kağıtlarının ne kadar sürede ve ne zaman bittiğinin dijital takibi bile yapılıyor” dedi. Türkiye’nin enerji ithal eden bir ülke olduğunu ve bu nedenle enerji tüketimin kritik önem taşıdığını belirten Habib, İSS Türkiye olarak şirketlere sundukları enerji verimliliği modeli ile tüketimini düşürerek verimliliği artırdıklarını da sözlerine ekledi.
Türkiye’nin en büyük işvereni konumunda
Dünyada 500 bine yakın çalışanı bulunan, merkezi Kopenhag’ta olan ve dünyanın dördüncü büyük işvereni olan ISS, Türkiye’de istihdama ciddi anlamda katkı sunuyor. 2018 yılına 28 bin 500 çalışan ile giren İSS Türkiye, yılı 40 bin 150 çalışanla kapadı. Bu yıl da iş alımlarını sürdüren şirket yılsonuna kadar bu rakamı 42 binin üzerine çıkarmayı hedefliyor. Geçen yılı 2 milyar 25 milyon TL ciro ile kapatan şirket, bu yıl sonunda 2 milyar 800 milyon TL ciro hedefliyor. Şirket ayrıca Kayseri, Adana ve Elazığ Şehir Hastaneleri’nin de tüm tesis yönetim işlerini üstlenmiş durumda. İSS Türkiye geçen yıl yüzde 37 büyüme rakamını yakalarken, bu yıl sonunda yüzde 40’ın üzerinde büyüme hedefliyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.