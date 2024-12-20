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Ekonomi

Türkiye için 3.5 trilyon dolarlık dev fırsat! Yeraltında yatıyor

TMD Başkanı Yılmaz, Türkiye'nin 3.5 trilyon dolarlık bir yeraltı kaynağı potansiyeli olduğunu söyledi. Türkiye için 3.5 trilyon dolarlık dev fırsat hakkında konuşan Yılmaz, 'Geçtiğimiz yılı yaklaşık olarak 6 milyar dolarla kapattık. Bu sene de aynı dönem içerisinde 4.2 ila 4.4 arası, aşağı yukarı aynı rakamla tamamlamış durumdayız' dedi.

Akşam Gazetesi20 Aralık 2024 Cuma 10:02 - Güncelleme:
Türkiye için 3.5 trilyon dolarlık dev fırsat! Yeraltında yatıyor
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Madencilikteki potansiyele dikkat çeken TMD Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye'nin 3.5 trilyon dolarlık bir yeraltı potansiyeli olduğunu ifade etti. Yılmaz ayrıca madenciliğe ihtiyacın 9 kat artacağını söyledi.

"3.5 TRİLYON DOLARLIK BİR YERALTI POTANSİYELİMİZ VAR"

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz maden ihracatında geçen yılın rakamlarını aşmayı temenni ettiklerini söyledi. Yılmaz, "Geçtiğimiz yılı yaklaşık olarak 6 milyar dolarla kapattık. Bu sene de aynı dönem içerisinde 4.2 ila 4.4 arası, aşağı yukarı aynı rakamla tamamlamış durumdayız" dedi.

Türkiye'nin madencilikteki potansiyeline dikkat çeken Yılmaz, "3.5 trilyon dolarlık bir yeraltı potansiyelimiz var ama hâlâ açık veriyoruz. Yeşil dönüşümde bugünkünden daha fazla, 6 ila 9 kat daha fazla madencilik yapmak durumunda kalacağız. Onun için biz büyük gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi madencilği lokomotif sektör olarak kullanmalıyız" ifadelerini kullandı.

DİYALOG KURALIM

Madencilik üretiminin artması için bazı adımlar atılması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz sektörün önündeki engellerin mevzuat değişikliği ve diyalogla çözülebileceğini belirtti. Altın üretiminin artmasının açığı azaltmadaki önemini altın fiyatlarında yaşanan artışa dikkat çekerek vurgulayan Mehmet Yılmaz, "Geçen sene altın ons bazında 1900 dolar civarında kapattı. Bu sene daha şimdiden 2600 dolarları gördü. Yani aynı oranda altın ithalatı yaptığımızda dış ticaret açığımızın daha da büyüyeceği açık. Dolayısıyla insanı ve çevreyi önceleyerek daha fazla üretim yapmak zorundayız şeklinde konuştu.

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