Türkiye için büyük avantaj: Asya'nın tahtı sallanıyor

Dünyanın çeşitli şehirlerinde 2012'den bu yana gerçekleştirilen ve Türkiye'de ilk kez yapılan "BifiPV" çalıştayı kapsamındaki teknik gezide enerji uzmanları, yetkililerden santrale ilişkin bilgi aldı.

Tamamlandığında Avrupa'nın tek arazi üzerine kurulu en büyük, dünyanın ise sayılı büyüklükteki santrallerinden olacak Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santrali'ni ziyaret eden uzmanlar, enerji krizinin yaşandığı son dönemde güneş enerjisinden elektrik üretiminde verimi artıran yeniliklere yönelik bilgi alışverişinde bulundu.

Kalyon Fotovoltaik Güneş Teknolojileri Fabrikası (Kalyon PV) Üst Yöneticisi (CEO) Ersan Tüfekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güneş enerjisi teknolojileri üretiminde dünyada öncü markalardan olmak için çalıştıklarını belirterek, "Güneş enerjisi sektörünün büyümesi için çalışıyoruz. Bu vizyon çerçevesinde, ulusal ve uluslararası sektör oyuncularını ve bilim insanlarını bir araya getirmekten ve sektörümüzde öncü rol olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu çalıştaydan elde edilecek bilgilerin sektörümüzün gelişiminde yepyeni bir kaldıraç etkisi yaratacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

- "SANTRAL TAMAMLANDIĞINDA 2 MİLYON KİŞİNİN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYACAK"

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Kaygusuz, Ankara Malıköy'de bulunan güneş paneli fabrikası ve Konya Karapınar'daki güneş enerjisi santralinin, son yıllarda Türkiye'nin yenilenebilir enerjide attığı doğru adımların en güzel örneklerinden olduğunu söyledi.

Kaygusuz, "Güneş enerjisinin Türkiye'de daha fazla kullanılması mümkün. Bu çalışmaların artırılması için bilim insanları olarak biz de katkı vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda Uygulamalı Bilimsel Araştırma Organizasyonu Öğretim Üyesi Bas Van Aken de Konya'daki santralin büyüklüğünden ve santralin yapısından çok etkilendiğini ifade etti.

Böyle bir santrali inşa etmenin teknik bakımdan zorlayıcı olduğuna işaret eden Aken, Türkiye'nin bu ölçekteki projelere imza atmasının diğer bölge ülkeleri için örnek teşkil ettiğini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Cüce, güneş santrali tamamlandığında 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacının karşılanacağına dikkati çekerek, "Yaklaşık 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki bu devasa santralin 30 yıllık bir dönemde ülkemizin temiz enerji temelli enerji üretimine ciddi katkı sağlamasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK AVANTAJ: TEDARİK ZİNCİRİNDE ASYA'YA ALTERNATİF OLABİLİR

Alman RCT Solutions şirketi Teknoloji Direktörü Wolfgang Jooss ise Türkiye'nin güneş enerjisi sektörüne diğer Avrupa ülkelerine göre geç başladığını ancak fabrika ve santral yatırımlarıyla bu açığı hızla kapatabileceğini dile getirdi.

İtalyan FuturaSun şirketi Teknik Danışmanı Erik Eikelboom da Türkiye'nin tedarik zincirinde Asya'ya alternatif olabileceğini belirterek, "Asya çok büyük bir pazar, ancak Avrupa ülkelerine yakınlığı, son yıllarda güneş enerjisi ekipman üretimde söz sahibi olma çabaları Türkiye'yi avantajlı konuma getiriyor. Bu alanda çalışmaların sürekliliği sağlanırsa güvenilir ekipman üreticisi olma hedefinin gerçekleşmesi mümkün." ifadelerini kullandı.

