Türk tekstil ve perakende sektörü Suriye'de istihdam ve üretime katkı vermek istiyor.

Suriye'nin, Baas rejiminin çökmesinin ardından yeniden yapılandırılması süreci hızla devam ederken, birçok sektör de gelişmeleri yakından takip ediyor.

Bu kapsamda tekstil ve perakende sektörünün temsilcileri, Suriye'nin yeniden yapılandırılmasında Türkiye'nin en çok katkı sağlayacak ülkelerden biri olduğuna vurgu yapıyor. Ülkenin yapılandırılmasında Türkiye'den katkı verilecek alanlar arasında tekstil ve perakende ön sıralarda yerini alıyor.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, AA muhabirine, Suriye'de Türkiye için büyük fırsatlar olduğunu bildirdi.

Özellikle iş gücü açısından değerlendirildiğinde Türkiye'de ciddi sayıda Suriyeli nüfus oluştuğunu hatırlatan Öksüz, "Birçok alanda çalışıyorlardı. Şimdi ülkelerine dönmeleriyle birlikte aslında orada birtakım üretim tesisleri kurmak bizim çok menfaatimize olacak." dedi.

Öksüz, yerinde üretimde fiyatların çok daha uygun olduğunu, Suriye'de özellikle Türkiye'ye yakın bölgelerin, ülke için üretim üssü olabileceğine işaret etti.

Son zamanlarda özellikle sektörün Mısır'da üretime yoğunlaştığını dile getiren Öksüz, "Mısır yerine bunun Suriye'de olması büyük bir avantaj olur. Türkiye'de çünkü şu anda hem iş gücü bulmakta hem de maliyette sorun yaşıyoruz. Özellikle sanayi emek yoğun sektörlerden bahsediyorum. Buralarda bence bunu değerlendirebilirsek büyük fırsatlar olabilir düşüncesindeyim." diye konuştu.

Bölgede istihdam sağlanabileceğini belirten Öksüz, şunları kaydetti:

"Biz Suriyeliye orada iş imkanı niye vermeyelim? Mısır'a gideceğimize niye Suriye'ye gitmiyoruz? Suriye, Türkiye'ye yakınlığıyla lojistik olarak da çok avantajlı. Suriye tarafında, Türkiye'ye yakın olan bölgede emek yoğun sektörlerde bir üretim başlatabilirsek Türkiye bunu avantaja çevirmiş olur. Önümüzdeki süreçte Türkiye'de iş gücü bulmak daha da zorlaşacak. Maliyetler daha da artacak. Bunu en azından böyle tolere edebiliriz. Bu Suriyelilerin istihdamı açısından hem de Türkiye'nin üretimine katkı açısından çok faydalı olur."

- "TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ BÖLGEDE BAYİLİKLERİYLE YER ALABİLİR"

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de Suriye'de normalleşme sürecinin uzun sürebileceğini dile getirdi.

Öncel, "Normalleşme süreci gerçekleştiği takdirde mutlaka güney komşumuzla Türkiye'nin güvenliği çerçevesinde işbirliği çalışmaları da yapılacaktır. Şu anda bazı gelişmelerle beraber her şeyin bir oturma süreci var." değerlendirmesini yaptı.

Normalleşme başladıktan sonra Türk perakende sektörünün de bölgede bayilikleriyle yer alacağını düşündüğünü aktaran Öncel, bunun da zaman alabileceğini kaydetti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat da hazır giyim sektörünün maliyetlerinin artması nedeniyle ihracatta, iç piyasada pahalı duruma geldiğini anlattı.

Sektörde işlerin yoğun olduğu dönemde Suriyelilerin önemli bir istihdam oluşturduğunu ifade eden Fayat, "Dolayısıyla bu döneme denk geldiği için çok büyük sıkıntı olmaz. 2021-2022'de sektörde çok yoğun işler varken Suriyeli komşularımız istihdama önemli bir şekilde katkı sağladı." görüşünü bildirdi.