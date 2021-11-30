Türkiye için ciddi potansiyel barındırıyor! Soluksuz takip ediyorlar

Dünya 30 Kasım 2021 Salı 09:54 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 09:54

Yılsonu ihracat hedefini 220 milyar dolar seviyesine çıkaran Türkiye, pazar çeşitliliğiyle büyüyor. Son dönemde ihracatçıların gözde pazarlarından biri Latin Amerika oldu. Bu ülkelerin, Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay da son 5 yılda yüzde 1,5'tan yüzde 2,5'a yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Kurulu'nda altını çizdiği hedeflerden olan 'Uzak Pazarlar Strateji' için Latin Amerika ülkeleri önemli yer tutuyor. Erdoğan, 4 bin kilometreyi aşan ortalama ihracat mesafesi için en az 8 bin kilometreye ulaşılması gerektiğini belirtmişti. 5 yıl önce 2,5 milyar dolar ihracat yapılan pazara geçen yıl 3,8 milyar dolar ihracat gerçekleşmişti. Yılın ilk 10 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87'lik artışla 4,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı.



LATİNLER TÜRK DİZİLERİNE HAYRAN

Türkiye'nin bu pazarda artan başarısının altında sektörel Ur-Ge ve heyetlerin yanı sıra, Türk dizilerinin de etkisi çok büyük. İhracatçılar özellikle Muhteşem Yüzyıl ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerin Latin Amerika ülkelerinde Türkiye'den bile daha popüler olduğunu söylüyorlar. Öyle ki, birçok bakan ve üst düzey yetkililerin de dizilerin yayın saatini kaçırmadığı konuşuluyor. Bu pazarın Türkiye ihracatı için ciddi potansiyel barındırdığını kaydeden ihracatçılar, bu noktada dizi sektörü ile ortak stratejiler oluşturarak, pazar payının artabileceğine dikkat çekiyor.

Latin ülkelerinin Türkiye'ye ve Türk insanına olan sempatisi de ilişkilerin ve ticaretin gelişmesi için katkı sağlıyor. Öyle ki, Kolombiya başta olmak üzere birçok Latin ülkesinin üniversitelerinde ve STK'larında Türkiye'ye özel çalışmalar gerçekleştiriliyor. İkili ilişkilerin gelişmesinde rol oynayan kurumlardan biri de Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD). Her yıl Kolombiya'da düzenlediği etkinliğe bölgedeki diğer ülkeleri de dahil ederek, bir nevi üs modeliyle çalışmalar yapan dernek, 2016 yılından bu yana İstanbul'da organize ettiği Invitation Only etkinliğiyle de önemli Latin Amerikalı alıcıları ağırlıyor. EVSİD'in çalışmaları sonrasında birçok sektör, bölgeye Ur-Ge ve heyetler düzenlemeye başladı. İyi ilişkilerin kartopu etkisiyle ticarete de günbegün yansıması bekleniyor.

"KOLOMBİYA'YA VERDİĞİMİZ DIŞ TİCARET AÇIĞI ORTA VADEDE KAPANIR"

Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk Çil, DÜNYA'ya yaptığı açıklamalarda, Türkiye ihracatının Kolombiya'da yükselmeye devam edeceğini söyledi. Kolombiya'ya dış ticaret açığı verdiğimizi kaydeden Öztürk Çil, "Türkiye'ye ağırlıklı olarak kömür ihracatı yapılıyor. Kömür, artık sürdürülebilir değil. Bu nedenle orta vadede ticaret açığı kapanacaktır" dedi. İkili ticaret artışının iki ülkenin büyükelçilik açmasıyla başladığını kaydeden Öztürk Çil, şu bilgileri verdi: "Türk Hava Yolları direkt uçuşları başlatması, turizmin ve ticaret heyetlerinin artmasına yol açtı. EVSİD, burada çok başarılı bir model yarattı. Kolombiya'da diğer Latin ülkelerinin alıcılarının da davet edildiği üs modeli oluşturdular. EVSİD Kurucu Başkanı Burak Önder'in vizyonu, diğer ihracatçılara da rol model oldu. Bütün heyetler çok başarılı geçiyor. Türk ürünlerinin fiyat-kalite dengesi çok yüksek. İyi bir imajımız var. Bilinirliği daha da artırarak, ihracatımızı geliştirebiliriz. Özellikle dizi ve filmlerimiz de sevilerek izleniyor. Tarihi dizilere ilgi büyük. Türkiye'nin Kolombiya'ya olan ihracatının her geçen yıl üstüne koyacağını, önemli artışlar kaydedeceğini düşünüyorum."

TÜM SEKTÖRLER HEDEF YÜKSELTTİ

Latin Amerika'yı, her sektörde hedefleri yüksek tuttukları bir pazar olarak nitelendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, "8-13 Kasım'da GENÇ TİM üyelerimizle Kolombiya&Panama Fiziki Ticaret Heyeti gerçekleştirdik. Latin Amerika'ya düzenlediğimiz heyetlerimize yoğun katılımın gerçekleşmesi, sektörlerimizde bölgeye yönelik yoğun bir ilgi olduğunu ortaya koyuyor. Hem ihracat hacminin artışı, hem de yarattığı marka algısıyla ürünlerimize katma değer kazandırması açısından dizi ve film sektörünün gerçekleştirdiği hizmet ihracatı büyük önem taşıyor. İhracatçılar olarak, gittiğimiz her pazarda bu başarının yansımalarını gözlemlemekteyiz" dedi. Son dönemde Latin Amerika ülkelerine yönelik en başarılı fiziki organizasyonları gerçekleştiren EVSİD, son 5 yılda ev ve mutfak eşyaları ihracatını yüzde 79 artırarak 57 milyon dolara ulaştı. Latin Amerika pazarının Türk ürünleri için çok daha büyük bir potansiyel barındırdığını söyleyen EVSİD Başkanı Talha Özger, "Yakaladığımız artışın arkasında belirli pazarlarda derinleşme ve pazara giriş faaliyetlerinin çok yönlü olarak kurgulanması yatıyor. Türk dizileri Latin Amerika ülkelerinin neredeyse tamamında bir hayran kitlesi oluşturmuş durumda. Bu pazarlarda pazar payımızı arttırmak istiyorsak dizi sektörümüz ile el ele vererek farklı stratejiler izlemeli, ticari birliktelikler oluşturmalıyız" dedi.