Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Ülkeleri Ulaştırma Bakanları Konferansı için Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Uraloğlu, 5G ihalesinin sonucunu AA muhabirine değerlendirdi.

5G ihalesi nedeniyle gözünün bir yandan da telefondan gelecek mesajlarda olduğunu belirten Uraloğlu, "Yani kulağımız Türkiye'deydi. Uzun bir süreçti. Karar verilmesi, şartların oluşturulması vesaire... Hem yeterince rekabetin sağlanması hem de bir taraftan yeterince yatırım yapabilme şartlarının ortaya konulması. Kamuya alınacak payın ne kadar kıymeti varsa, yapılacak yatırımın da o kadar kıymeti var." diye konuştu.

Uraloğlu, ihalenin beklentiler çerçevesinde sonuçlandığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim Türkiye'de halihazırda zaten üç büyük operatörümüz var. Onlardan teklif bekliyorduk. Beklediğimiz gibi de oldu. 2 milyar 125 milyon dolarlık bir taban fiyattan başlatmıştık süreci. 2 milyar 945 milyon dolarlık teklif geldi. Bunun KDV'sini de koyduğumuz zaman 3 milyar 534 milyon dolarlık bir sonuç elde etmiş olduk, beklediğimiz rakamın üzerine de çıktık, başarılı bir ihale oldu. Bundan sonra artık nisan ayında ilk sinyallerin alınmasıyla bu işin taçlanmasını görmüş olacağız."

Bakan Uraloğlu, ihale sonucuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada da üç operatörün, 700 MHz bandındaki üç paket frekans için 1 milyar 280 milyon dolar, 3.5 GHz bandındaki 8 frekans paketi için 1 milyar 665 milyon dolar olmak üzere 2 milyar 945 milyon dolar teklif vererek frekans bantlarını almaya hak kazandığını bildirdi.

İşletmecilerin, yeni yetkilendirmeleri çerçevesinde 1 Nisan 2026'dan itibaren 5G hizmetini sunmaya başlayacağına dikkati çeken Uraloğlu, "İhale sonucunda oluşan bedel, kazananlar tarafından 3 eşit taksitte ödenecek. Ayrıca 30 Nisan 2029'da sona erecek mevcut yetkilendirmelerin 5G ihalesi kapsamına dahil edilebilmesi için işletmeciler, her yıl brüt satışlarının yüzde 5'i oranında ödeme yapacak. Yetkilendirme süresi ise 31 Aralık 2042'ye kadar devam edecek." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, 5G altyapısında yerlilik ve milliliğin teşvik edildiğini belirterek, "Yüzde 60'a varan oranda yerli ürün, yüzde 30'a kadar milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak hem de yerli üretimi teşvik edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

5G teknolojisinin çok daha düşük gecikme süreleri ve çok daha yüksek bağlantı kapasiteleri ile sadece günlük hayatı değil, iş yapış biçimlerini de değiştireceğini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2G, 3G ve 4,5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. Yeni dönemle birlikte mobil internet hızlarında 4,5G'ye kıyasla 10 kata varan artış deneyimlenebilecek. Bu açıdan bakıldığında 5G teknolojisi sahip olduğu çok düşük gecikmeli mobil iletişim ve yoğun makine tipi haberleşme özellikleriyle birçok sektörde iş süreçlerinde önemli değişikliklere yol açacak. Örneğin, tam otonom sürüş, uzaktan ameliyat, akıllı tarım, akıllı fabrikalar gibi alanlarda 5G'nin sunduğu imkanlardan faydalanılacak."

TURKCELL 5G İHALESİNDE 160 MHZ İLE EN YÜKSEK FREKANS BANDININ SAHİBİ OLDU

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğu için büyük önem taşıyan 5G yetkilendirme ihalesi Ankara'da gerçekleştirildi.

10 soruda "5G teknolojisi" Turkcell 5G ihalesi kapsamında, A1 soyut paketini 429 milyon dolar, B1 soyut paketini 214 milyon dolar, B4 soyut paketini 187 milyon dolar, B5 soyut paketini 186 milyon dolar, B6 soyut paketini ise 208 milyon dolar bedelle satın aldı.

Böylece Turkcell ihale kapsamında teknik olarak satın alabileceği paketlerin tamamı olan 5 ayrı frekans paketine, 1 milyar 224 milyon dolar lisans ödemesi tutarı karşılığında sahip oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Türkiye için tarihi bir dönüm noktasına tanıklık ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin lider teknoloji şirketi ve operatörü olarak Türkiye'nin dijitalleşme serüveninde yeni bir sayfa açtıklarını aktaran Koç, "5G ihalesinde en geniş kapsama ve en yüksek kapasiteyi sağlayan frekans bantlarını almanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 5G sadece daha yüksek hızlar değil, gecikmenin minimuma indiği, milyonlarca cihazın aynı anda bağlandığı ve yepyeni iş modellerinin mümkün hale geldiği yeni bir çağ demek." ifadelerini kullandı.

Kendilerinin de bu yeni çağda Türkiye'nin dönüşümüne liderlik edeceklerini vurgulayan Koç, 5G'de sahip oldukları 700 MHz frekans bandıyla Türkiye'nin dört bir yanında en geniş kapsamayı sağlayacaklarını kaydetti.

- "5G İLE BAŞARI HİKAYESİNİ HEP BİRLİKTE YAZACAĞIZ"

Turkcell Genel Müdürü Koç, 3.5 GHz frekans bandında aldıkları 140 MHz kapasiteyle de Türkiye için mobilde 1000 megabit ve daha üstü hızları gerçek hale getireceklerinin altını çizerek, hala 234,4 MHz olan toplam kapasitelerini, aldıkları frekans bantlarıyla 394,4 MHz'e yükselttiklerini aktardı.

Bu sayede en çok frekans bandı elinde olan operatörün yine Turkcell olacağını vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Bugün frekans bantları için ödeyeceğimiz tutarla birlikte 30 milyar doları aşan bir yatırımı ülkemize yapmış olmaktan gurur duyuyoruz. 30 yılı aşkın birikimimiz, güçlü altyapımız ve yapay zeka destekli ağlarımızla geçmişte olduğu gibi 5G'de de standartları biz belirleyeceğiz. Ülkemizi Turkcell gücünde 5G ile buluşturacağız. Bu vesileyle süreçteki destekleri için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, BTK'ya ve tüm ilgililere teşekkür ediyorum.

Ülkemiz için 5G ihalesi hayırlı olsun. Teknocan kampanyamızda da söylediğimiz gibi, güçlü altyapımız, güvenilir bağlantımız, geniş kapsama alanımız, gelişmiş teknolojimiz ve gerçek deneyimimizle biz 5G'ye hazırız. Turkcell olarak kurulduğumuz günden bu yana ülkemizin dijital geleceğini biz şekillendirdik, şimdi 5G dönemine de aynı kararlılıkla giriyoruz. Ülkemizin potansiyeline inanıyoruz. Türkiye'nin 5G ile başarı hikayesini hep birlikte yazacağız. Kazanan Türkiye olacak."

- "TÜRKİYE'NİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNE ÖNCÜLÜK ETMENİN HEYECANINI YAŞIYORUZ"

Koç, 1 Nisan 2026'dan itibaren hayata girecek 5G'de de liderliği sürdürdüklerinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"5G ihalesi ülkemiz için tarihi bir eşiği simgeliyor. 5G ihalesinde en hızlı, en güçlü ve en kapsamlı hizmeti sunmak için gerekli frekans bantlarını alarak bu büyük dönüşüm sürecinin en önemli aktörü olduk. Lider operatör kimliğimizi perçinledik. Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük etmenin heyecanını yaşıyoruz. Türkiye'nin dijitalleşmesi, gelişmesi ve dünyada söz sahibi olması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

ÜÇ İLETİŞİM OPERATÖRÜNÜN ÜST YÖNETİCİSİ 5G İHALESİNİ DEĞERLENDİRDİ

BTK'de gerçekleştirilen ihalenin ardından değerlendirmede bulunan Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, ihalenin hayırlı olmasının dileyerek, 5G'ye giden yolda önemli bir adım attıklarını söyledi.

Koç, Turkcell olarak müşterilerine en iyi hizmeti verebilmek için gerekli frekansları ihaleyle kazandıklarını aktararak, 5G'de en yüksek frekans bandını Turkcell'in aldığına dikkati çekti.

Rakipleriyle makası açtıklarına işaret eden Koç, "Türkiye'nin Turkcell'i olarak bu ihalede sadece kazananın Turkcell olmadığını, tüm Türkiye'nin kazandığını söylüyoruz. Türkiye'nin Turkcell'i olarak bu bilinçle çalışmalarımıza devam edeceğiz ve ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "DAHA İYİ BİR DİJİTAL DENEYİM SAĞLANACAK"

Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal da 5G frekans ihalesiyle birlikte Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda yeni bir dönüm noktasına şahitlik ettiklerini belirtti.

İhalenin, Türkiye'deki teknoloji ve iletişim alanındaki kararlılığının çok açık bir ifadesi olduğuna dikkati çeken Önal, 5G'nin hem bireylerin hem de kurumların hayatına radikal değişiklikler getireceğini bildirdi.

Önal, 5G'nin sağladığı yüksek hız, kapasite ve düşük gecikmeyle bireylerin hayatını kolaylaştıracağını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha iyi bir dijital deneyim sağlanacak. Endüstrilerin gelişmesinde çok önemli rol oynayacak, verimlilik artacak. Sağlık, eğitim, enerji, lojistik, spor, sanat gibi birçok alanda farklı deneyimler yaşanacak. 5G teknolojisi, Türkiye'nin dijital ekonomisini de dönüştürecek. Sanayiden sağlığa, tarımdan eğitime kadar her alanda verimliliği artıracak. Bugün de 5G ihalesinde ülkemizin ekonomisine 1 milyar doların üstünde katkı sağlamış oluyoruz. Bundan sonra müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak için çalışmalarımıza son hızla devam edeceğiz."

- "5G'Yİ 1 NİSAN 2026 İTİBARIYLA MÜŞTERİLERE YANSITACAĞIZ"

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Engin Aksoy da bugün Türkiye'nin dijital dönüşümde tarihi bir ana şahitlik ettiklerine işaret ederek, dünyada 5G için en yaygın kullanılan ve en geniş kapsama ihtiyacına cevap veren 700 megahertz bandının eşit olarak dağılmasını görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Stratejik bantlardaki güçlü pozisyonlarını koruduklarını bildiren Aksoy, Türkiye'de 5G dönüşümünü en hızlı şekilde hayata geçirmek için gerekli spektrum dengesine sahip olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Aksoy, "5G teknolojisinin gözle görülür hız ve kapasite artışını müşterilerimizin deneyimlerine 1 Nisan 2026 itibarıyla yansıtacağız." dedi.

Aksoy, 5G'ye 5 yıldır yoğun şekilde hazırlandıklarını ve dünyada 5 kıtada 5G deneyimine sahip tek operatör olarak bu deneyimlerini Türkiye'ye getireceklerini vurgulayarak, 5G için bugün itibarıyla kampanyaya başlayacaklarını ve 5 gün boyunca tüm müşterilerinin bu kampanyaya davetli olacağını kaydetti.