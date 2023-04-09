Türkiye için dönüm noktası! Bakan Dönmez: Yüzde 30 ihtiyacımızı karşılayacak

Filyos Limanı sahasında, incelemelerde bulunan Bakan Dönmez, daha sonra iftar için Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ndeki çalışanlarla bir araya geldi.

Ezanın okunmasının ardından Dönmez, çalışanlarla orucunu açtı.

Dönmez, burada yaptığı konuşmada, tesis çalışanlarının emeği, çabası ve gayretiyle 20 Nisan'ın bir dönüm noktası olacağını ve enerji tarihinde bir devrim yaşanacağını söyledi.

Yaklaşık 2,5 yıl önce Türkiye'nin en büyük doğal gaz keşfinin gerçekleştirildiğini belirten Dönmez, "Sadece Türkiye'nin değil, o tarihte dünyadaki deniz altlarında, denizlerde yapılan en büyük keşfin altına imza atmış oldunuz. O günden bu zamana yaklaşık 2,5 yıl kadar bir süre geçti. Herhalde dünya tarihinde, bu kadar zorluk derecesi yüksek olmasına rağmen bu kadar kısa sürede bir projenin hayata geçirilmesi ilk defa olacak. Uzun müddet de bu rekor belki kırılmayacak diye düşünüyoruz. Belki de kırarsa yine siz kıracaksınız. Ona inanıyoruz." diye konuştu.

"BAYRAMA BÜYÜK MÜJDELERLE VE SEVİNÇLERLE GİRECEĞİZ"

Dönmez, yaklaşık 10 gün sonra gazın karada yakılacağını, birçok kişinin gazın gemide yanışını, yakılışını görmesine rağmen inanmak istemediğini dile getirerek, şöyle devam etti:



"Bakalım karada yaktığımızda inanacaklar mı? Allah bilir çünkü bazı insanlar; maalesef gözleri var göremiyor, kulakları var duymuyor. Ne yapsak boş. Ama sağduyulu insanımız, milletimiz, insanımız burada sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyor ve çok iyi de takdir ediyor. İnşallah Cumhurbaşkanımızın ve diğer protokolün teşrifleriyle ramazanın son günü, yani arife günü bu töreni yapacağız ve bayrama büyük müjdelerle ve sevinçlerle hep birlikte girmiş olacağız."

"BU GAZI VATANDAŞIMIZLA BULUŞTURACAĞIZ"

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğunu ve yıllardır da yoğun çaba, gayret gösterilmesine karşın bu makus talihin yenilemediğini anlatan Dönmez, şöyle konuştu:

"Ama son yıllarda hem ekibimizi takviye etmek suretiyle hem araç gereçlerin sayısını artırmak suretiyle bu alana çok ciddi fazla yatırım yaptık. Arayanlar da buluyor biliyorsunuz. Aramadan istediğiniz kadar burada mesai sarf edin. Onun bir anlamı yok. Birçok petrolcü, doğal gazcı arkadaşımızın bir sözü var; petrol matkabın ucunda. Aramazsanız, matkabı döndürmezseniz, buna erişme imkanınız yok. Bir de nasip işi tabii. Yani bu Akdeniz'de herhalde 8-9 kazı yaptık. Bu güne kadar somut bir keşif yakalayamadık. Ama Karadeniz'e çıktığımız ilk anda, ilk kuyuda bunu yakalamış olduk. Ardından da saha geliştirme kapsamında tespit kuyularımızı, üretim kuyularımızı açtık, açıyoruz. 10 kuyunun işlemi büyük oranda tamamlanmış oldu. Deniz tabanındaki işlemlerimizi bitirdik."

Dönmez, doğal gaz işleme tesisinde son kontrollerin, devreye alma çalışmalarının yapıldığına ve bu çalışmaların da en kısa sürede tamamlanacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu gazı vatandaşımızla buluşturacağız. Tüm arzumuz, gayretimiz bu yönde. Böylece bu yerli gazın üretimiyle birlikte değer zincirini üretimden tedarike kadar, son tüketiciye kadar tamamlamış olacağız. Daha önce başkasının ürettiği gazı alan ülkeydik, şimdi artık milli kaynaklarımızdan milli kuruluşumuzun ürettiği gazı sisteme basacağız. İlk etapta belki ihtiyacımızın tamamını karşılamayacak ama yüzde 25-30 mertebesinde ihtiyacımızı karşılayacak. Sık sık söylüyoruz; Türkiye'de meskenlerde, konutlarda kullanılan doğal gazın tamamını artık Karadeniz'deki bu rezervden, bu kaynaktan karşılayabilir hale geleceğiz."

"YENİ KEŞİFLER OLDUKÇA İÇ İHTİYACIN KARŞILANMA ORANI DA ARTACAK"

Yeni keşifler oldukça iç ihtiyacın karşılanma oranının da artacağını dile getiren Dönmez, güçlü Türkiye ideallerinden, en somut projelerinden birinin hayata geçirileceğini vurguladı.

Dönmez, çocuklara ve gençlere çok değerli bir armağanın bırakılmış olacağını aktararak, "Çünkü o gün 20 Nisan'da açılışını yaptığımızda, Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı da 23 Nisan'da, 2-3 gün öncesinde yapmış olacağız. İnşallah bu kaynağımızı da çocuklarımıza ve gençlerimize başka bir ifadeyle geleceğimize emanet bırakmış olacağız." ifadelerini kullandı.

İftara, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ile tesis yetkilileri ve çalışanlar katıldı.