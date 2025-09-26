IKBY Hükümeti Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada açıklamada, bölgeden petrol ihracatının önümüzdeki 48 saat içinde yeniden başlayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Bakanlık, Irak Petrol Bakanlığı ve IKBY'de faaliyet gösteren petrol üretim şirketleri arasında varılan üçlü anlaşmanın ardından, önümüzdeki 48 saat içinde ihracat süreci başlayacaktır" denildi. açıklamada ayrıca, söz konusu anlaşmanın, petrol gelirlerinin daha adil bir şekilde dağıtılmasının önünü açacağı, Bağdat ile iş birliğini güçlendireceği ve ihracatın resmi yollar üzerinden kesintisiz şekilde sürmesini sağlayacağı vurgulandı.

Öte yandan, Irak basını Kuzey Petrol Şirketi'nden bir kaynağa dayandığı haberde IKBY'den Türkiye'ye ham petrol ihracatının yarın sabah yeniden başlayacağını bildirdi. Haberde Kerkük-Ceyhan boru hattı üzerinden petrol sevkiyatı cumartesi sabahı yeniden başlayacağı belirtilerek bu adım, Irak Petrol Bakanlığı, IKBY Hükümeti ve Türk tarafı arasında varılan teknik ve idari mutabakatların ardından atıldığı vurguladı.

"BU, 18 YILDIR BEKLENEN BİR BAŞARIDIR"

Irak Başbakanı Sudani varılan anlaşmaya ilişkin, "Bu adım, ülke servetin adil dağılımını, ihracat yollarının çeşitlenmesini ve yatırımların teşvik edilmesini sağlayacak. Bu, 18 yıldır beklenen bir başarıdır" demişti.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Türkiye ve Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği kararın ardından 25 Mart 2023'te Irak'tan Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na petrol akışı durdurulmuştu. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ise daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'ye petrol ihracatının 2023'te durması nedeniyle IKBY'nin 25 milyar dolar zarara uğradığını ve bunun Irak hükümetinin de zararına olduğunu belirtmişti.