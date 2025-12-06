İSTANBUL 20°C / 12°C
  • Türkiye için iftihar vesilesi! Togg'dan stratejik adım
Ekonomi

Türkiye için iftihar vesilesi! Togg'dan stratejik adım

Bakan Kacır, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un TURQUALITY Programı'na katıldığını duyurarak, 'Almanya ile başlayan ihracatın günden güne büyümesi, Türkiye'miz için iftihar vesilesi olacak. Yolun açık olsun Togg.' ifadesini kullandı.

6 Aralık 2025 Cumartesi 12:52
Türkiye için iftihar vesilesi! Togg'dan stratejik adım
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen TURQUALITY Programı'na kabul edilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kacır, şunları kaydetti:

"Togg, markalarımızın küreselleşme yolculuğuna önemli katkılar sunan, Ticaret Bakanlığı'mızca yürütülen TURQUALITY Programı'na katıldı. Almanya ile başlayan ihracatın günden güne büyümesi, Türkiye'miz için iftihar vesilesi olacak. Yolun açık olsun Togg."

