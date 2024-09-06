Türkiye için muazzam rakam: 60 milyar dolara ulaşacak

Enternasyonel Turizm ve Sağlık Turizmi Derneği tarafından Elazığ'da düzenlenen TRB 1 Bölgesi Turizm ve Sağlık Turizmi Buluşması Destinasyon Çalıştayı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katılımıyla sona erdi. Çalıştaya il protokol üyeleri, TRB1 bölgesi illeri kültür ve turizm müdürleri, üniversite rektörleri, Fırat Kalkınma Ajansı, Elazığ Kent Konseyi, TÜRSAB Harput Bölge Temsil Kurulu ve ilgili bölüm akademisyenleri, sağlık kuruluşları yetkilileri ve turizm acenteleri katıldı. 2024 yılında turizm gelirinin 60 milyar dolara ulaşmasını planladıklarını belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Turizm ülkemiz için son derece önemli bir sektör. Meclisimizin takdiriyle Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı kuruldu. Dünyada biz, kısa sürede 3 yıl içerisinde ülke turizmini tanıtma açısından en etkili yapan ülkelerin başında geldik. 2019 yılında 37 milyar dolar olan turizm gelirimiz, bu yıl inşallah 60 milyar dolara ulaşacak. Geçtiğimiz yıl 55 milyar doları geçmiştik. Bu Türkiye için muazzam bir rakam" dedi.

SAĞLIK TURİZMİNDE 10 MİYAR DOLAR HEDEFİ

Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, turizm alanında Türkiye'nin oldukça zengin olduğunu ifade ederek, "4 mevsimi aynı anda yaşayan, olağanüstü doğal güzellikleri olan ve bu sebeple turizmin her türünün yapıldığı bir imkana sahibiz. Bütün bu zenginlikleri aldığımızda Türkiye'nin turizmde daha kat edeceği çok yol var. Belki dünyada turizm alanında en iddialı ülkelerden olma konumuna gelme imkanımız var. Kısa vadede turizm gelirlerimizi 60'tan 100 milyar dolara çıkartmak için çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Sağlık turizmi de bu anlamda son derece önemli. Dünyanın belki en gelişmiş, en teknolojik hastanelerine sahibiz. Sağlık kadromuz olağanüstü yeteneğe sahip. Türkiye, turizmdeki potansiyelini aynı şekilde sağlık turizmi alt kolunda da aynı güce sahiptir. Sağlık turizminde artık 2 milyar doları geçmiş gelirimizi, 10 milyar dolara ulaşması için çalışmalarımızı yürütmekteyiz" diye konuştu.

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