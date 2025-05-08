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Ekonomi

Türkiye için önemli fırsatlara sahipler! 'Çok büyük potansiyel var' diyerek duyuruldu

Bulgaristan'ın kuzeydoğusundaki Şumnu şehrinde Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BULTİŞAD) organizasyonunda düzenlenen Bulgar-Türk İş Forumu'nda iki ülkenin yetkilileri ve iş adamları bir aya geldi. BULTİŞAD Kurucu ve Onursal Başkanı Fikret İnce 'İki ülke arasındaki ilişkiler devamlı gelişiyor. Çok büyük potansiyel var. Bulgaristan Türk yatırımları için çok büyük bir fırsat' dedi.

AA8 Mayıs 2025 Perşembe 17:27 - Güncelleme:
Türkiye için önemli fırsatlara sahipler! 'Çok büyük potansiyel var' diyerek duyuruldu
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BULTİŞAD Kurucu ve Onursal Başkanı İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, forumun amaçlarını değerlendirirken, "Bugün özel bir gün. Çünkü Türkiye ve Bulgaristan arasındaki dostluğun ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için bir adım atmak istiyoruz. İki ülke arasındaki ilişkiler devamlı gelişiyor. Çok büyük potansiyel var. Bulgaristan Türk yatırımları için çok büyük bir fırsat." dedi.

Bulgar yatırımcıların Türkiye'ye gitmelerini teşvik etmek üzere daha çok çaba gösterilmesi gerektiğini belirten İnce, "İşadamları ve resmi kuruluşların hepsinin bu yönde çok büyük gayret sarf etmeleri lazım. Çünkü iki ülke komşu. Ben her zaman söylüyorum, Türkiye'de sadece Bulgaristan'a komşu derler. Birçok komşumuz var gerçekten ama onlara komşu demezler." ifadesini kullandı.

İnce, ikili ilişkilerin geleceğini parlak gördüğünü belirterek, "Türkiye'nin elinin devamlı Bulgaristan'da olması lazım ticari olarak. Bulgaristan da Türkiye ile ilişkilerini geliştirsin. Türkiye'de de çok büyük yatırım imkanları var. Buradaki iş adamlarına sesleniyorum. Onlar da Türkiye'ye gelsinler, bizim komşumuz kardeşlerimiz. Bu ilişkileri hep beraber iyileştirelim." diye konuştu.

BULTİŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Nemutlu da Bulgaristan'ın kuzeydoğusundaki Şumnu'nun Türk yatırımları için çok cazip bir yer olduğunu söyledi.

Nemutlu, şehirdeki Organize Sanayi Bölgesi'ne son 5 yılda 6-7 yeni büyük Türk şirketinin yatırım yaptığına işaret ederek, "Bu forumda olduğu gibi ne kadar fazla bilgi mübadelesi ve görüşmeler yapılırsa o kadar ikili ilişkilerimiz gelişecek." değerlendirmesinde bulundu.

BULGARİSTAN'DAKİ SEKTÖREL BAKANLIKLARIN DESTEĞİ

Şehirdeki bir salonda düzenlenen İş Forumu'nun açılışında konuşan Bulgaristan İnovasyon ve Büyüme Bakan Yardımcısı Krasimir Yakimov, bakanlık olarak uzun vadeli ortaklıklara büyük önem verdiklerini belirterek, "Bugün bu salonda sadece arkadaşlar, meslektaşlar ve ortakları değil, aynı zamanda elde edilen gerçek başarı sonuçlarını, daha da önemlisi gelecek için büyük bir potansiyel görüyorum." dedi.

Türkiye'nin, Bulgaristan'ın en büyük ve en önemli dış ekonomik ticari ortaklarından biri olduğunu belirten Yakimov, şunları kaydetti:

"Son bir yılda karşılıklı ticaret hacmimiz 7,7 milyar avroya ulaştı. Bulgaristan'da faaliyet gösteren başlıca Türk şirketleri 4 bin 300 kişiye istihdam sağlıyor. Türk şirketlerin geniş olarak temsil edildiği Şumnu bölgesinde kısa vadece bin 500 yeni işyeri açılması planlanıyor. Başarıya doğru giden en direk yolumuz, mevcut ortaklıkların geliştirilmesi ve yeni ortaklıkların oluşturulmasından geçer."

Forumda konuşan Ekonomi ve Sanayi Bakan Yardımcısı Nikolay Pavlov da "Komşu Türkiye bizim için önemli ve güvenilir ekonomik ortağımızdır. Türkiye ile her geçen gün verimli ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştiriyoruz." dedi.

Pavlov, "Türk ve Bulgar iş insanlarının pandemi, savaş, yükselen enerji fiyatları ve enflasyon faktörü gibi çeşitli zorluklardan geçtiklerini görüyoruz. Buna rağmen karşılıklı ekonomik ilişkilerimiz olumlu gelişiyor." açıklamasını yaptı.

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