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Ekonomi

Türkiye için umut verici tablo! Dağlıoğlu: Yılın ilk 9 ayında birinci sırada yer aldık

Take Off İstanbul'da konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, 'Türkiye'deki ürünler ve hizmetler küresel ölçekte çok rekabetçi bir konumda bulunuyor. Türkiye Avrupa'da tohum öncesi yatırımlarda yılın ilk 9 ayında birinci sırada yer aldı. Bu, yatırımcı kültürü ve teknoloji girişimciliğinin Türkiye'de büyüdüğünü gösteriyor. Bu bizim için çok umut verici bir tablo.' dedi.

AA11 Aralık 2024 Çarşamba 17:10 - Güncelleme:
Türkiye için umut verici tablo! Dağlıoğlu: Yılın ilk 9 ayında birinci sırada yer aldık
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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin Avrupa'da tohum öncesi yatırımlarda yılın 9 ayında birinci sırada yer aldığını söyledi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Take Off İstanbul, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

İki gün sürecek programın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, İstanbul ve Türkiye'nin dünyanın bağlantı noktası olduğuna inandıklarını söyledi.

Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırımcıları çekme çabasında olduklarını belirten Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde son 20 yılda yaklaşık 270 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çektiklerini anlattı.

Dağlıoğlu, Türkiye'de bulunan uluslararası şirketlerin 80 bini aştığını vurgulayarak, ülkenin dünyadaki doğrudan yabancı yatırımcı akışının yüzde 1'ini çekmeyi başardığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak Türkiye'nin çok yetenekli girişimcilere sahip olduğuna inandıklarını aktaran Dağlıoğlu, "Türkiye'deki ürünler ve hizmetler küresel ölçekte çok rekabetçi bir konumda bulunuyor. Türkiye Avrupa'da tohum öncesi yatırımlarda yılın ilk 9 ayında birinci sırada yer aldı. Bu, yatırımcı kültürü ve teknoloji girişimciliğinin Türkiye'de büyüdüğünü gösteriyor. Bu bizim için çok umut verici bir tablo." dedi.

Türkiye'de 26 aktif melek yatırımcı network olduğuna işaret eden Dağlıoğlu, şu anda aktif lisansı olan 603 melek yatırımcı bulunduğunu kaydetti.

Dağlıoğlu, bu yıl itibarıyla Türkiye Varlık Fonunun teknoloji yatırımları için en büyük yatırım kaynağı olduğunu belirterek, bu trendin ileriki yıllarda da devam edeceğini söyledi.

  • Türkiye
  • Yatırımcı kültürü
  • Teknoloji girişimcilik

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