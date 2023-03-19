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Ekonomi

Türkiye için yeni müjde: 5 bin ton üretilecek

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bor karbürü tesisi açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir müjdeyi buradan daha duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya'nın Emet ilçesinde 5 bin ton üretim kapasiteli yeni bir bor karbür tesisi daha kuracaklarını bildirdi.

IHA19 Mart 2023 Pazar 22:17 - Güncelleme:
Türkiye için yeni müjde: 5 bin ton üretilecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bor Karbür Üretim Tesisi açılışında yaptığı konuşmada, Bandırma Bor Karbür Tesisi'nden elde ettikleri tecrübeyle Kütahya'nın Emet ilçesine 5 bin ton üretim kapasiteli yeni bir bor karbür tesisi daha kuracakları söyledi.

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Emet'e 5 bin ton kapasiteli yeni bir bor karbür tesisi müjdesi vermiştir. Kütahyamıza ve Emetimize hayırlı olsun. Türkiye yüzyılı enerji yüzyılı olacaktır" dedi.

5 BİN TON ÜRETİLECEK

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, "Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla, Emet ilçemize 5 Bin ton kapasiteli Bor Karbür üretim tesisi kurulacağı müjdesini aldık. Başta Emet ilçemiz olmak üzere, Kütahya'mıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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