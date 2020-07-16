16 Temmuz 2020 Perşembe 09:45 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 09:55

Pandemi ihracatı durduramadı. Meyve-sebze ihracatı ilk 6 ayda rekor kırdı. Yerinde üretim ve tedarik Türkiye'yi tekstil ve hazır giyimde bir üst lige çıkaracak. Pandemi ile mücadele eden ülkelere yapılan yardımlar da Türk firmalarına sipariş ve ihracat fırsatı olarak dönmeye başladı.

TÜRK MEYVE VE SEBZESİ FİLİPİNLER'E GİDİYOR

Kovid-19 virüsünün yayıldığı dönemde yaş sebze ve meyve ihracatı hız kesmedi. Türk ürünleri dünyanın 117 noktasından alıcı buldu. Gabon, Mali, Yeşil Burun Adaları, Kongo, Angola, Antigua ve Barbuda, Burkina Faso, Tanzanya, İzlanda ve Küba'ya ürün satıldı. İlk 6 ayda yaklaşık 1.2 milyar dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleşti. Kiraz, kayısı, şeftali, çilek ihracatında rekor kırıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çin ve Güney Kore'ye kiraz, Japonya'ya greyfurt, limon ihracatının önündeki engellerin kalktığını söyledi. Pekcan, Tayland, Tayvan, Vietnam, Filipinler'e yaş sebze-meyve ihracatı için çalışma yapıldığını belirtti.

Uzakdoğu ve diğer pazarlara kiraz ihracatıyla ilgili protokol güncellemelerinin yapıldığını anlatan Ticaret Bakanı Pekcan, lojistik sıkıntılar nedeniyle yaşanabilecek ihracat kayıplarının önüne geçilebilmesi için de yurtdışı lojistik merkezler, alternatif güzergâhlar ve taşıma yöntemleri konusunda çalışmalar yapıldığını söyledi.

TEKSTİLDE ABD VE AVRUPA'NIN TEDARİKÇİSİ OLACAĞIZ

Tekstil ve hazır giyimde dünyanın dev satın alma grupları Kovid-19 sürecinin ardından tedarik talebini karşılamak için yönünü Türkiye'ye çevirdi. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin düzenlediği 'Whats's Next?/Gelecek Satın Alma Stratejileri ve Beklentileri' konulu online panele katılan ABD'li Newtimes'ın Ülke Müdürü Banu Yumrutaşlı, Türkiye'nin Çin'den kayacak tedarik talebini en hızlı karşılayabilecek ülke konumunda olduğunu belirterek, "Burada büyüyeceğiz" diye konuştu.

H&M Türkiye Ülke Müdürü Leyla Ertur da, pandemi sürecinde lokalde güçlü olmanın önemini öğrendiklerini belirtti. Alman s.Oliver'ın Türkiye Genel Müdürü Nilay Topçu ise, "Yüksek adetleri Uzakdoğu'dan almak yerine daha küçük adetleri hızlı alabilmenin önemi anlaşıldı" dedi.

Spring Near East Manufacturing CEO'su Şafak Kıpık, Türkiye'nin rekabet avantajını ortaya koyarak açığı kapatabileceğini söyledi. TGSD Başkanı Hadi Karasu da ABD'li üreticilerin gözünün Türkiye'de olduğunu kaydetti.

HİBE YARDIMLAR SİPARİŞ FIRSATI YARATTI

Türkiye'nin pandemi ile mücadele eden ülkelere yaptığı yardımlar da Türk firmalarına sipariş ve ihracat fırsatı olarak dönüyor. Erkek gömlek markası Bisse makine parkuruna yatırım yaparak ilk etapta cerrahi maske, ikinci etapta ise önlük ve tek kullanımlık tulum üretmeye başladı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kefeli, "Türkiye bu alanda dünyanın en büyük ihracatçısı olacak" dedi.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister de, "Sağlık ve hijyen gereçleri alanındaki üretimler ve artan ihracat korona günlerinde ülkeye önemli bir döviz girdisi sağladı" diye konuştu.

TİM ŞEHİTLER ANISINA 251 GÜVERCİN UÇURDU

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Dış Ticaret Kompleksi'nde anma töreni gerçekleştirdi. Törende demokrasi şehidi 251 vatandaşın anısına 251 güvercin uçuruldu. Ayrıca Dış Ticaret Kompleksi'nde şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı '15 Temmuz Şehitlere Saygı Köşesi' oluşturuldu.

TİM Başkanı İsmail Gülle, 15 Temmuz'un milletin iradesine sahip çıkma gücünün tescillendiği bir milat olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Yükselen Türkiye'yi, FETÖ'nün teşebbüsü dahi durduramamıştır. Ucuz ve alçak hamlelerle, Türkiye'yi mücadelesinden yıldıracağını sananlar, geçmişte nicelerinin olduğu gibi bugün de bertaraf olmaya mahkumdur. İhracatçılar olarak bizler, bu ülke insanına umut olmak için üretmeye ve ihracata durmaksızın devam edeceğiz."