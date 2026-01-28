İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2026 Çarşamba / 10 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4155
  • EURO
    51,8255
  • ALTIN
    7373.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye ihracatta atağa geçti: Asya pazarının artık ilk tercihi
Ekonomi

Türkiye ihracatta atağa geçti: Asya pazarının artık ilk tercihi

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Hasan Osman Sabır, Hindistan'da yürütülen tanıtım faaliyetlerinin somut sonuçlar verdiğini açıkladı. Türk fındığının bu ülkeye ihracatı miktar bazında yüzde 180, değer bazında ise yaklaşık yüzde 270 arttı.

AA28 Ocak 2026 Çarşamba 19:14 - Güncelleme:
Türkiye ihracatta atağa geçti: Asya pazarının artık ilk tercihi
ABONE OL

Sabır, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz ve İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliklerinin 23-25 Ocak tarihlerinde Yeni Delhi'de düzenlenen "MEWA Fuarı"na katıldığını belirtti.

Türk fındığı tanıtım standının yer aldığı fuarda, Hindistan'ın tanınmış şeflerinin çeşitli gösteriler sunduğunu aktaran Sabır, fuarda bir de panel gerçekleştirildiğini anlattı.

Sabır, Hindistan'a gerçekleştirilen fındık ihracatında son 5 yılda yaşanan artışa dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2020 yılında 352 ton (iç) olan ihracat, 2025 yılında 985 ton (iç) seviyesine yükselerek yüzde 180 artış gösterdi. Değer bazında ise 2020'de 2,7 milyon dolar olan ihracat geliri, 2025 yılında 10 milyon dolara çıkarak yaklaşık yüzde 270 artış kaydetti. Türk fındığında fiyat istikrarının sağlanması, Hindistan gibi yüksek potansiyele sahip alternatif pazarlarda ihracatın beklenen seviyelere yükseltilebilmesi için büyük önem taşımaktadır."

Türk fındığının geleceğinin ihracat odaklı bir perspektifle planlanması gerektiğini vurgulayan Sabır, "ABD'nin, Hindistan'a yılda yaklaşık 190 bin ton badem ihraç ettiği düşünüldüğünde, geniş nüfuslu pazarların ihracat açısından değeri çok daha net ortaya çıkmaktadır. Fındıkta ihracat odaklı stratejilerin uygulanması halinde tıpkı Avrupa'da olduğu gibi Hindistan ve Çin gibi pazarlarda da Türk fındık ihracatçıları her daim sektördeki ikame ürünler ile güçlü bir rekabet yaratabilecek imkan ve kabiliyete sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

  • Türkiye Hindistan
  • fındık ihracatı
  • Türkiye ticaret

ÖNERİLEN VİDEO

Geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu'ndan heyecanlandıran paylaşım

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.