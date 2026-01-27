Türkiye iki ülke için düğmeye bastı: Türkler için çok önemli imkanlar sağlanıyor

"Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ev sahipliğinde Ankara'daki bir otelde yapıldı.

Tören, uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'nin, her yıl firmaların ülkeleri dışında gerçekleştirdiği projelerden elde ettiği gelirleri esas alarak hazırladığı "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi"ne giren 45 firmanın ödüllendirilmesi amacıyla düzenlendi.

Bakan Bolat, törende yaptığı konuşmada, dünyadaki jeopolitik gelişmeler, hızla artan korumacılık eğilimleri ve kritik girdilerin tedarikine ilişkin kırılganlıkların, küresel sistemin yeniden şekillenmesine yol açtığını söyledi.

Davos'ta gerçekleştirilen zirvede de ülke liderlerinin, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ekonomi, finans, ticaret ve siyaset alanındaki sistemlerin kırılganlığını itiraf ettiğini aktaran Bolat, zor geçen 2025 yılına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda daha fazla yatırım, üretim, ihracat ve döviz geliri için çalıştıklarını belirtti.

Bolat, Türkiye'nin üretim ve ihracat alanındaki başarılarının, özellikle ekonomik büyüme ve istihdam artışı gibi alanlarda olumlu yansımalarını gördüklerini anlattı.

Milli gelirin, 2024'te 1,3 trilyon dolar olduğunu ve bu yıl 1,5 trilyon doların üzerine çıkıp rekor kıracağını bildiren Bolat, ülke ekonomisinin son 21 çeyrektir büyümeye devam ettiğini anımsattı.

Bolat, kişi başına milli gelirin 18 bin dolar sınırına ulaştığını, dış ticaret, ihracat ve cari işlemler dengesinde olumlu gelişmeler gözlendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yıl için 410 milyar dolarlık ihracat hedefi belirlediğini, geçen yılı mal ihracatının yanı sıra hizmetler ihracatını da rekorla kapattıklarını hatırlatan Bolat, "Bu noktada müteahhitlik hizmetlerini, turizm sektörünü, fuarcılık, taşımacılık, lojistik, bilişim-yazılım hizmetlerini, eğitim ve sağlık turizmini, danışmanlık hizmetlerini, kültür ve eğlence sektörü ile dizi filmleri sayabiliriz." diye konuştu.

- "İNŞAAT LOKOMOTİF SEKTÖRLERDEN BİRİ KONUMUNDADIR"

Bolat, Türkiye'nin müteahhitlik hizmetleri konusunda çok başarılı olduğuna dikkati çekerek, son yıllarda teknik müşavirliğin de bu alanı desteklediğini ve başarıyı taçlandırdığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde müteahhitlik hizmetleri alanında son 23 yılda 500 milyar doların üzerinde proje geliri elde edildiğini belirten Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın 138 ülkesindeki yol, hastane, santral, fabrika, stadyum, kara ve demir yoluyla hızlı tren ağlarında Türk müteahhitlerinin eserleri var. Müşavirlikte ilerlememiz müteahhitlik sektörümüze de katkı yapmaktadır. Bugüne kadar Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da çok sayıda proje üstlendik. Burada Romanya, Portekiz, İspanya, İngiltere ve Polonya gibi ülkelerin öne çıktığını görmekteyiz."

Bolat, son 10-15 yıldır Türk müteahhitlerinin "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi"nde ikinci sırada yer aldığına, bu başarının Türkiye için gurur verici olduğuna işaret etti.

- "LİBYA İLE İHTİLAFLI ALACAKLARIN ÇÖZÜLMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Söz konusu durumun Türk mallarının ihracat potansiyelini ve tanıtımı artırdığını aktaran Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Bakanlık olarak ticaret diplomasisi faaliyetlerinde, dünyanın neresine gidersek gidelim müteahhitlerimiz için övgü dolu sözler işitiyoruz. Geçen yıl Libya ile iç savaş öncesi devam eden alacaklar konusunda bir anlaşmaya vardık ve ortak komite oluşturarak ihtilaflı alacakların birkaç ay içinde çözülmesini sağlayacağız. Irak, 'Kalkınma Yolu' ve diğer projelerle Türk müteahhitleri için çok önemli imkanlar sağlamaktadır. İçeride de kentsel dönüşüm çok hızlı devam etmekte ve deprem bölgesinin ihyası ve inşası da inşaat sektörümüze önemli ivme sağlamaktadır. İnşaat, kendi altındaki 250 alt sektörle beraber ekonomimizde sanayi, tarım ve hizmetler gibi lokomotif sektörlerden biri konumundadır."

- "MÜTEAHHİTLERE TASFİYE HAKKI TANINSIN"

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren de geçen yılın küresel jeopolitik risklerin arttığı, devam eden savaşlara yenilerinin eklendiği, finansman koşullarının sıkılaştığı ve belirsizliğin kalıcı hale geldiği zorlu bir dönem olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle en büyük pazarları olan Rusya'da yeni projelerin durma noktasına geldiğini aktaran Eren, "Ukrayna'da ise firmalarımız savaş koşullarına rağmen çok kısıtlı da olsa bazı acil inşaatları sürdürüyor. Bu savaşın Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da çok önemli çabalarıyla sona ermesini, Rusya'daki yeni projelerin başlamasını, hazır olduğumuz Ukrayna'nın yeniden inşa sürecinin bir an önce hayata geçmesini temenni ediyoruz. Suriye'de siyasi ve ekonomik istikrarın tesis edilmesini, Gazze'de yaşanan büyük insanlık dramının kesin şekilde sona ermesini diliyoruz." ifadesini kullandı.

Eren, bu jeopolitik olumsuzluklara rağmen Türk inşaat sektörünün yurt içi ve dışında faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü belirtti.

Sektör olarak 6 Şubat depremlerinin yaralarını da sarmaya çalıştıklarını dile getiren Eren, geçen yıl boyunca firmaların yurt dışındaki mevcut gücünü pekiştirmek, yeni pazarlara açılımını sağlamak amacıyla yoğun faaliyetler yürüttüklerini anlattı.

Eren, Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Bangladeş'ten Portekiz'e, Irak'tan Ukrayna'ya, İngiltere'den Sahra Altı Afrika'ya kadar geniş coğrafyada üst düzey temaslarda bulunduklarını, müteahhitlik heyeti ziyaretleriyle firmaları yeni projeler ve iş fırsatlarıyla buluşturduklarını söyledi.

Türk müteahhitlerinin yurt dışında aynı zamanda yatırımcı, finansman sağlayıcı ve işletmeci yönüyle de güçlü marka haline geldiğini vurgulayan Eren, "1972 yılından bu yana 138 ülkede üstlendiğimiz projelerin toplam tutarının 550 milyar doları aşmış olduğunu özellikle vurgulamak isterim. ENR Dergisi'nin 2025 yılında açıkladığı 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesinde 45 firmayla dünya ikinciliğini korumamız, bu başarının en somut göstergesidir. Yurt dışı başarımızda 'öncü kuvvet' rolü üstlenen teknik müşavirlik firmalarımızın katkısını özellikle vurgulamak isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Eren, uygulanan ekonomi programına güven ve desteklerinin tam olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"2024 yılında uygulanmaya başlamış olan kamuda tasarruf tedbirleri çerçevesinde ilerleme oranı düşük projelerin yavaşlatılması veya durdurulmasını, ödeneklerin bitme aşamasına gelmiş projelere ayrılmasını destekliyoruz. Ancak hiç iş yapamayan veya yılda sadece 1-2 ay çalışabilecek ödenek ayrılan şantiyelerin açık tutulması, müteahhitlerimizi zorluyor. Bu nedenle ilerleme oranı az olan, durdurulan veya çok az ödenek ayrılan işlerin müteahhitlerine tasfiye hakkı tanınmasını arz ediyorum."

Eren, bu yıl 17-18 Haziran'da Ankara'da "İnşaat Zirvesi Türkiye 2026" etkinliğinin ilkini düzenleyeceklerini de kaydetti.

- FİRMALARA ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Törene katılan "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi"nde yer alan firmaların temsilcileri, ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bolat'ın elinden aldı.

Söz konusu listede yer alan müteahhitlik firmalarının isimleri şöyle:

"Enka, Rönesans, Limak, Çalık Enerji, Esta, Tav, Ant Yapı, Gülermak, Yapı Merkezi, Cengiz, Aslan Yapı, Kuzu Grup, Mapa, Kolin, Kalyon, Nurol, Bcm, Gap, Tekfen, Bayburt Grup, Sembol, İlk, Eser, Metag, Polat Yol, Onur, Üstay, Ic İçtaş, Mbd, Makyol, Alarko, Yüksel, Stfa, YDA, Dekinsan, Summa, İris, Tepe, Doğuş, Mesa, Zafer, Smk, Dorçe, Özkar, Orkun. "

Öte yandan, törende "Nky, Yüksel Proje, Euro Consult, Proyapı, Dolsar, Temelsu, Tekfen Mühendislik, Denzay" isimli müşavirlik firmalarına da teşvik ödülü verildi.