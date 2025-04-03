İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2025 Perşembe / 5 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9472
  • EURO
    42,0744
  • ALTIN
    3795.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye ile AB arasında kritik zirve! Bakan Şimşek: Görüş birliği oluştu
Ekonomi

Türkiye ile AB arasında kritik zirve! Bakan Şimşek: Görüş birliği oluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı'nda ekonomik ilişkilerin geliştirilerek işbirliğinin her alanda artırılmasına yönelik görüş birliğinin oluştuğunu, bir sonraki toplantının Türkiye'de yapılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

AA3 Nisan 2025 Perşembe 18:08 - Güncelleme:
Türkiye ile AB arasında kritik zirve! Bakan Şimşek: Görüş birliği oluştu
ABONE OL

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brüksel'de başlayan Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı'na ilişkin bilgi verdi.

Toplantıyı 6 yıl aradan sonra bugün Brüksel'de çok yapıcı atmosferde gerçekleştirdiklerine değinen Şimşek, "AB'li mevkidaşlarımızla yaptığımız verimli toplantılarda, ekonomik ilişkilerin geliştirilerek işbirliğinin her alanda artırılmasına yönelik görüş birliği oluştu." ifadesini kullandı.

Şimşek, Gümrük Birliğinin modernizasyonu ve vize kolaylığı hususlarının da ele alındığını belirterek, "Avrupa merkezli uluslararası finans kuruluşlarıyla ilişkilerin daha da derinleştirilmesi değerlendirildi. Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğun bir sonraki toplantısının ülkemizde yapılması kararlaştırıldı." bilgisini paylaştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.