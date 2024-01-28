Türkiye ile ABD arasındaki F-16 anlaşmasından rahatsız oldular: Bunu nasıl yapabilirler?

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 23 milyar dolar değerindeki 40 adet F-16 savaş uçağı ve F-16 modernizasyon kiti satışına onay verdiğini Kongre'ye resmi olarak bildirmesinin ardından ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan konuyla ilgili detaylı açıklama geldi.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'ne 23 milyar dolar değerinde F-16 savaş uçağı ve uçakların modernizasyonuyla ilgili ekipmanların satışını onaylayan kararını verdi. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Kongre'ye bu muhtemel satışı bildiren belgeyi teslim etti" ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin 32 adet "F-16 C Blok 70" uçağı, 8 adet "F-16 D Blok 70" uçağı ve hali hazırda kullandığı 79 adet F-16 uçağını V-Konfigürasyonu ile modernize etmek için ilgili ekipman alacağı kaydedildi. Satışa birçok teknik ekipmanının da dahil olduğu vurgulanan açıklamada, "Tahmini toplam maliyet 23 milyar dolar olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

"TÜRKİYE'NİN F-16 UÇAK FİLOSU GENİŞLEYECEK VE MODERNİZE EDİLECEK"

Açıklamada, "Kongre'ye önerilen bu satış, NATO müttefiki Türkiye'nin hava yeteneklerini ve NATO ile iş birliği potansiyelini geliştirerek ABD'nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenliğini de destekleyecek. Önerilen satış, eski F-16 uçakları hizmet ömürlerinin sonuna yaklaşan Türkiye'nin F-16 uçak filosunu genişletmesine ve modernize etmesine imkan sağlayacaktır" denildi.

"BUNU NASIL YAPARLAR"



Anlaşma, Yunan basınında büyük yankı uyandırdı. ABD'nin F-16 satışı için Türkiye'ye onay vermesi ülkede rahatsızlık yarattı. Yunan Ta Nea gazetesi, Yunan yetkililerin ABD Dışişleri Bakanlığı'na bir mektup yazdığını ve mektupta Türk ordusunun yeni uçakları Yunanistan'a karşı kullanmamasını istediklerini söylediğini belirtti.

Ta Nea, Başkan Erdoğan'ın hem İsrail karşıtı bir politika izlemesi hem de Rusya ile yakın ilişkiler kurması nedeniyle ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına "Bunu nasıl yapabilirler" tepkisini verdi.

Ethnos gazetesi, Türkiye'nin bu satın alımla beraber hava kuvvetlerinin "Viper" seviyesine yükseleceğini bildirdi. Viper seviyesi son model F-16'ları temsil eden bir kavram olarak kullanılıyor.

