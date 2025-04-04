İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2025 Cuma / 6 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0137
  • EURO
    42,1167
  • ALTIN
    3797.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye ile Azerbaycan anlaştı! Yeni bir dönemin kapısı aralanıyor
Ekonomi

Türkiye ile Azerbaycan anlaştı! Yeni bir dönemin kapısı aralanıyor

Türkiye ile kardeş ülke Azerbaycan petrol ve doğal gazın ardından elektrik alanında anlaştı. Elektrikte işletme anlaşması imza atan Türkiye ile Azerbaycan, kurulan bu köprü ile bölgesel enerji işbirliğinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak.

AA4 Nisan 2025 Cuma 14:22 - Güncelleme:
Türkiye ile Azerbaycan anlaştı! Yeni bir dönemin kapısı aralanıyor
ABONE OL

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ve Azerenerji, Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla işletme anlaşması imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile görüştüklerini ve söz konusu anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Görüşmede petrol ve doğal gazın ardından elektrik ticaretinin de iki ülke arasındaki işbirliğinin önemli bir parçası olabileceğini vurguladıklarını belirten Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bakü temaslarımız kapsamında Sayın Şahbazov ile bir araya geldik. Görüşmemizin ardından TEİAŞ ile Azerenerji arasında enerji alanındaki işbirliğimizi daha da ileriye taşıyacak işletme anlaşmasını imzaladık. Bu anlaşma, Türkiye ile Nahçıvan arasında kesintisiz ve güvenilir elektrik iletimini sağlarken mevcut altyapının modernizasyonunu ve kapasite artışını da beraberinde getirecek.

İki kardeş ülke arasında enerjide kurulan bu köprü, bölgesel enerji işbirliğinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.