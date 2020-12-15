Türkiye ile Azerbaycan arasında stratejik adım! İmzalar atılıyor

15 Aralık 2020 Salı 08:04 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 15:45

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da elde ettiği tarihi zafer sonrası bölgede Türk'ler lehine değişen dengeler Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji alanında atacağı stratejik bir adımla ileriye taşınacak. Karabağ'ın işgalden kurtuluşuyla birlikte Nahçıvan'ın da kesintisiz doğal gaz arzına kavuşması için iki ülke enerji bakanı bugün bir mutabakat zaptı imzalayacak.

Karabağ'ın işgalden kurtulmasının ardından Nahçivan'in doğalgaz ihtiyacı Iğdır-Nahçivan doğalgaz boru hattından da sağlanacak.

Projeyi BOTAŞ ve SOCAR yürütecek.

Doğalgaz boru hattı kurulması anlaşması bugün iki ülke enerji bakanları arasında imzalanacak.