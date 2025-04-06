İSTANBUL 20°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2025 Pazar / 8 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1137
  • EURO
    42,0543
  • ALTIN
    3710.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye ile BAE arasındaki Afrika konulu istişarelerin 2. turu yarın Abu Dabi'de yapılacak
Ekonomi

Türkiye ile BAE arasındaki Afrika konulu istişarelerin 2. turu yarın Abu Dabi'de yapılacak

Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Afrika konulu istişarelerinin ikinci turu yarın Abu Dabi'de gerçekleştirilecek.

AA6 Nisan 2025 Pazar 09:52 - Güncelleme:
Türkiye ile BAE arasındaki Afrika konulu istişarelerin 2. turu yarın Abu Dabi'de yapılacak
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran ile BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şahbut bin Nahyan Al Nahyan eş başkanlığında düzenlenecek istişarelerde, Afrika'daki gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunulması, ayrıca Afrika ülkelerinde ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında olası ortak işbirliği imkanlarının ele alınması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat 2022'deki BAE ziyareti sırasında, iki ülke dışişleri bakanları arasında yapılan görüşmede, Afrika konusunda düzenli istişareler yapılması hususunda mutabık kalınmıştı. Bu çerçevede Türkiye-BAE Afrika konulu istişarelerinin ilki 10 Ekim 2023'te Ankara'da düzenlenmişti.

- TÜRKİYE-AFRİKA İLİŞKİLERİ

Türkiye, eşit ortaklık ve kazan-kazan ilkeleri temelinde, Afrika Kıtası'nın barış ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunma vizyonunu kararlılıkla sürdürüyor ve bu kapsamda, büyüme odaklı proje ve yatırımlar yapıyor.

Türkiye bu anlayışla, Afrika ülkelerinin daha fazla yarar sağlamalarını temin etmek üzere, Afrika Kıtası'nda mevcudiyet gösteren üçüncü ülkelerle işbirliğine açık bir tutum sergiliyor ve bu ülkelerle yatırım ve kalkınma başta olmak üzere, muhtelif alanlarda işbirliği imkanlarının araştırılmasına ve özel sektör ortaklıklarının teşvik edilmesine yönelik istişare mekanizmaları tesis ediyor.

Bu faaliyetlerin aynı zamanda, 2008'den bu yana stratejik ortağı olduğu Afrika Birliği'nin 2063 Gündemi ile Birleşmiş Milletler'in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni de destekleyici nitelikleri bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.