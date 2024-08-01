Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalar atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Hava Ulaşım Anlaşması imzalandığını bildirdi.

SHGM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30-31 Temmuz'da Londra'da gerçekleştirilen müzakereler neticesinde Türkiye ile Birleşik Krallık arasında yeni bir hava ulaştırma anlaşması parafe edildi.

Söz konusu anlaşmayla, iki ülke arasındaki hava ulaşımını düzenleyen kurallar güncellenirken, yolcu ve kargo seferlerinin artırılmasına olanak sağlandı.

Ayrıca, Birleşik Krallık Sivil Havacılık Otoritesi ile eğitim ve dijitalizasyon başta olmak üzere havacılık sektörünün bütün alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi hususlarında mutabık kalındı.