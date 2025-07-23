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Ekonomi

40 adet Eurofighter anlaşması tamam! Türkiye 2 yıl içinde uçakları kullanmaya başlayacak

Milli Savunma Bakanı Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey ile Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı mutabakat zaptını imzaladı. Türkiye 2 yıl içinde Eurofighter'ları kullanmaya başlayacak.

HABER MERKEZİ23 Temmuz 2025 Çarşamba 11:02 - Güncelleme:
40 adet Eurofighter anlaşması tamam! Türkiye 2 yıl içinde uçakları kullanmaya başlayacak
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Türkiye ile Birleşik Krallık Savunma Bakanlarının toplantısına ilişkin açıklama:

Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık Savunma Bakanları; bugün İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda bir araya gelme fırsatını memnuniyetle karşılamış, Türkiye-Birleşik Krallık ortaklığının gücünü yeniden teyit etmiş, iki ülkenin NATO aracılığıyla yürütülen iş birliği dâhil olmak üzere uzun süredir devam eden savunma iş birliğinin, savunma sanayi ve güvenlik alanındaki gelişen bağlarının önemini vurgulamışlardır. Her iki Bakan da, İttifak'ın ortak caydırıcılığını desteklemek amacıyla bu stratejik ortaklığı derinleştirme taahhüdünde bulunmuştur.

İki ülke, Eurofighter Typhoon ihracatı konusunda kayda değer ilerleme sağlamaya devam etmektedir. Türkiye'nin bir Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesi, NATO'nun kilit müttefikleri arasında onlarca yıl boyunca gelişen dostluk bağlarını daha da güçlendirecek ve Türkiye'nin gelişmiş muharip hava kabiliyetlerini artırma yolunda önemli bir adım olacaktır. Bu gelişme, Birleşik Krallık-Türkiye ortaklığında, kabiliyet iş birliğini güçlendirme ve iki ülkenin savunma sanayilerini dünya çapında lider ekipmanların karşılıklı alımı yoluyla destekleme anlamında yeni bir dönemin başlangıcını oluşturacaktır.

Savunma Bakanları bugün ortak bir Mutabakat Zaptı imzalamıştır. Bu belge, ülkeler arasındaki ilişkiyi resmîleştirmekte ve Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırmaktadır. Her iki Bakan da bu imzayı, Türkiye'nin Typhoon topluluğuna katılımı yönünde olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşılamakta ve gerekli düzenlemelerin en kısa sürede sonuçlandırılması yönünde ortak bir hedefi paylaşmaktadır.

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