Çağrı yaptı: Türkiye ile bölge arasında bağlantı olabiliriz

Aralık 2021'de Türkiye'deki görevine atanan Coulson-Sinclair, iki ülke ilişkilerine dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Coulson-Sinclair, 5 milyondan fazla nüfusu olan Yeni Zelanda'nın Türkiye ile bölge arasında bağlantı olabileceğine değinerek, "Yeni Zelanda, Pasifik'e ve Pasifik adalarına ulaşmak isteyen Türk şirketleri için de bir kapı olabilir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Asya ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmek için 2019'da başlattığı "Yeniden Asya Girişimi"nden bahseden Coulson-Sinclair, Yeni Zelanda'nın, son 30 yılda inanılmaz miktarda yatırım yaparak Asya Pasifik bölgesiyle bağlantısını genişlettiğini belirtti.

- "TÜRKİYE, UKRAYNA KRİZİNDEKİ TUTUMUYLA DİKKATİ ÇEKTİ"

Türkiye'de çalışmanın çok çeşitlilik sunduğunu aktaran Coulson-Sinclair, ülkenin dış politikada uluslararası gündemle bağlantılı olmasının, yerel, ekonomik ve siyasi gelişmelerin bir diplomatın gözlemlemesi için çok etkileyici olduğunu ifade etti.

Coulson-Sinclair, Rusya-Ukrayna Savaşı ile tüm dünyanın gözünün bu bölgeye döndüğünü ve bu bağlamda Türkiye'nin kriz karşısındaki tutumuyla dikkati çektiğini söyledi.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki arabulucu rolünün altını çizen Coulson-Sinclair, "Yeni Zelanda, her zaman bir savaşın barışçıl şekilde sonlanmasını tercih eder ancak bu savaş, tüm dünyayı sarstı." diye konuştu.

Coulson-Sinclair, bunun sadece bölgesel kriz olmadığının altını çizerek, Yeni Zelanda'nın dış politikasında da büyük bir etkisi olduğunu belirtti.

Ülkesinin ilk kez tek taraflı yaptırım uygulamak için yasa çıkardığını anımsatan Coulson-Sinclair, "Bu zamana kadar yalnızca Birleşmiş Milletler çatısı altında yaptırım uygulamıştık ancak bu kez Ukrayna'nın yasa dışı işgalini görmezden gelemezdik. Bu nedenle bizim için de çok önemliydi." şeklinde konuştu.

- TÜRKİYE, HARİKA BİR COĞRAFİ KONUMA SAHİP

Türkiye ve Yeni Zelanda'nın ekonomik ilişkiler açısından çeşitlilik sunduğunu belirten Coulson-Sinclair, "İşbirliğinin geldiği boyut beni gerçekten şaşırtıyor. TURKOVAC'ta kullanılan bazı Yeni Zelanda kimyasalları var." dedi.

Coulson-Sinclair, Türkiye ile Yeni Zelanda arasında turizm ve tarım alanında da işbirlikleri olduğuna işaret ederek, daha fazla işbirliği sağlayabilmek için ekonomik alandaki fırsatları keşfetmeleri gerektiğini söyledi.

Yeni Zelandalı şirketlerin Türkiye'nin jeopolitik konumunun önemini çok iyi anladıklarını vurgulayan Coulson-Sinclair, "Bizden daha iyi anlıyorlar. Türkiye'nin üretim merkezi olarak kullanılacağı şekilde hazırlanan gerçekten çok heyecan verici girişimler var." diye konuştu.

Coulson-Sinclair, Türkiye'nin harika coğrafi konumunun farklı piyasalara erişimi sağladığına dikkati çekerek, "Yeni Zelanda, Türkiye'nin Asya-Pasifik bölgesiyle diplomatik ağını genişletmek için tecrübelerini paylaşmaya hazır." şeklinde konuştu.

- "JACİNDA ARDERN, ZOR ZAMANLARDA BAŞBAKAN OLDUĞU İÇİN ŞANSLIYDIK"

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in tekrar aday olmama kararının herkes için bir şok olduğunu kaydeden Coulson-Sinclair, "Zor zamanlar geçirdiğimiz dönemlerde, yeni, zeki, güçlü ve şefkatli bir lidere sahip olduğumuz için şanslıydık." ifadelerini kullandı.

Coulson-Sinclair, Ardern'in "eşsiz dürüstlüğünü" vurgulayarak aday olmayacağı için üzgün olduğunu ancak zor dönemlerde onun başbakanlığından dolayı mutlu hissettiğini söyledi.