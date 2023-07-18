Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ticaretin artırılması hedefleniyor

Bosna Hersek Dış Ticaret Odası ve Bandırma Ticaret Odası arasında düzenlenen toplantılara tekstil, ulaşım, inşaat, tarım, metal, ahşap ve mobilya üretimi, gıda, tarım makineleri gibi alanlarda faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı.

Bosna Hersek Dış Ticaret Odası Başkanı Zdravko Marinkovic, ülkesinin önemli doğal kaynaklara ve kalkınma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Metal, ağaç işleme, bilişim ve enerji gibi sektörlerin Bosna Hersek'te geliştiğini belirten Marinkovic, "Bosna Hersek ve ekonomisi reform süreçlerinden geçiyor ve yıldan yıla sürekli gayri safi milli hasılamız, ihracatımız ve çalışan sayısı artıyor. Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki ticaret de sürekli artıyor." ifadesini kullandı.

Marinkovic, iş toplantılarıyla ticaret hacmini daha fazla artırmak istediklerini kaydetti.

İş toplantıları kapsamında Bosna Hersek'teki iş fırsatları üzerine bir sunum gerçekleştirildi. Toplantıdan sonra iki ülkenin iş insanları karşılıklı görüştü.