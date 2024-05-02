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Ekonomi

Türkiye ile Çekya arasında imzalar atıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Çekya Çevre Bakanı Petr Hladik ile 'Çevre Koruma İşbirliğine İlişkin Niyet Beyanı'nı imzaladıklarını bildirdi.

AA2 Mayıs 2024 Perşembe 15:14 - Güncelleme:
Türkiye ile Çekya arasında imzalar atıldı
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Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hladik ve beraberindeki heyetle bir araya geldiğini belirtti.

İki ülke arasında çevre koruma işbirliğine ilişkin niyet beyanını imzaladıklarını, Türkiye'nin dünyaya tanıttığı ve bir marka haline gelen "Sıfır Atık Hareketi" başta olmak üzere bakanlığın projelerine dair istişarelerde bulunduklarını aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Ortak evimiz dünyamızı evlatlarımıza daha yaşanabilir bırakabilmek için birlikte hareket etmemiz ve dünyadaki çevre sorunlarına ortak çözüm üretmemiz gerektiği bilinciyle çalışmalarımızı artıracağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Hedefimiz doğrultusunda, iklim değişikliğiyle mücadeledeki deneyimlerimizi paylaşacak, sahip olduğumuz hassasiyetle çevre projelerimizde işbirliği yapacağız."

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