Ekonomi

Türkiye ile Çin arasında imzalar atıldı: Stratejik bir adım atılmış oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye ile Çin arasında çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında işbirliği yapılmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi. Işıkhan, Mutabakat Zaptı ile kurumsal işbirliğinin güçlendirilmesi adına stratejik bir adım atılmış olduğunu ifade etti.

AA30 Nisan 2026 Perşembe 17:17 - Güncelleme:
Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, anlaşma metnini Çin Halk Cumhuriyeti İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanı Wang Xiaoping ile imzaladıklarını belirtti.

Mutabakat zaptı ile Türkiye ile Çin arasında iş gücü ve sosyal güvenlik anlaşmasına giden yolda önemli bir adım atıldığını vurgulayan Işıkhan, "Önümüzdeki süreçte kurulacak olan Ortak Çalışma Komisyonu ile ilişkilerimizi geliştireceğimize, bilgi ve tecrübe paylaşımını daha etkin yürüteceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"STRATEJİK BİR ADIM ATMIŞ OLDU"

Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Işıkhan'ın Wang'ı Bakanlık'ta ağırladığı belirtildi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, iş gücü piyasaları ve sosyal güvenlik alanında işbirliği konularının ana gündem maddeleri olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, iki ülke arasında ekonomik ve sosyal alanlardaki işbirliğinin derinleştirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve sosyal güvenlik sistemlerine yönelik bilgi paylaşımının artırılması konuları ele alındı. İki ülkenin bakanları toplantının ardından imzaladıkları İşbirliği Mutabakat Zaptı ile kurumsal işbirliğinin güçlendirilmesi adına stratejik bir adım atmış oldu."

