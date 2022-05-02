Türkiye ile Çin arasında yeni dönem

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Çin-Türkiye arasındaki ticaret potansiyelini canlandırmak üzere çevrim içi ticareti geliştirmek için adımlar attıklarını bildirdi.

Büyükelçi Önen, PTT'nin iştiraki PTTeM (PTT e-Mağaza) ile Çinli e-ticaret şirketi JD (Jing Dong) iş birliğinde Çin'de Türkiye e-ticaret mağazası açılması vesilesiyle AA'ya değerlendirmede bulundu.

Çin'in 2,1 trilyon dolar değerindeki e-ticaret pazarıyla küresel e-ticaret hacminin yaklaşık yüzde 55'ini oluşturduğunu belirten Önen, Türk şirketlerinin ürünleriyle burada bulunmasının önemini vurgulayarak, "Çin'e ihracatta e-ticaret dönemini başlattık." dedi.

Önen, Türkiye ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü olan 2021'de iki ülke arasındaki ticarette salgına rağmen önemli gelişme görüldüğüne dikkat çekerek, "Çin, ülkemizin Asya'daki en büyük, dünyada da ikinci büyük ticari ortağı haline geldi. İkili ticaret hacmimiz 2021'de rekor kırarak 36 milyar dolara ulaştı. Çin'e ihracatımız ise 2020'ye kıyasla yüzde 28 artışla 3,7 milyar dolara ulaştı. Çin'in Türkiye'ye doğrudan yatırımları 2021 itibarıyla 5 milyar dolar seviyesinde. Bunun yüzde 70'inin son 4 yılda gerçekleştirildiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Çin arasındaki ticarette Türkiye aleyhine bir dengesizlik olduğuna işaret eden Önen, ihracatta yüksek katma değerli ürünlere yer vererek ikili ticareti daha sürdürülebilir, dengeli hale getirmeyi amaçladıklarını vurguladı. Önen, ayrıca Türkiye'ye doğrudan yatırımları teşvik etmeyi ve arttırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Önen, ihracatı arttırmak ve çeşitlendirmek üzere çalışmalar yürüttüklerini, bunun için ilkin tarım ve gıda ürünleri ihracatına odaklandıkları, kirazdan fıstığa, su ürünlerinden süt ve süt ürünleri ile kanatlı hayvanlara kadar birçok üründe Türk ihracatçılarının önünü açan izinlerini aldıklarını ve bu sayede söz konusu kalemdeki ihracatın 360 milyon dolarlık hacme ulaştığını ifade etti.

Çin'in 2021 yılında ithalatının 2,7 trilyon dolar olduğunu, dünyadan büyük miktarda mal aldığını anımsatan Önen, "Türkiye'nin ihracatta rekorlar kırdığı bir dönemden geçiyoruz. Ama Çin'e olan ihracatımıza baktığımızda, onların ithalatında bindelik dilimlerde olduğumuzu görüyoruz. Bu Çin'in gerçekleriyle örtüşmüyor. İki ülke arasında büyük bir potansiyel var ama halen bu potansiyelin çok altındayız." değerlendirmesinde bulundu.

- "E-TİCARET ALANINDA ÖNEMLİ POTANSİYEL VAR"

Önen, zamanın koşullarını anlamanın, zamanın getirdiği olanakları görerek bu yönde hareket etmek gerektirdiğini, bunların en önemlisinin e-ticaret olduğunu belirterek, "Türkiye ile Çin arasında e-ticaret alanında önemli potansiyel var." diye konuştu.

Çin'de yaklaşık 970 milyon internet kullanıcısı bulunduğuna işaret eden Önen, ülkenin 2,1 trilyon dolar değerindeki e-ticaret hacmi ile bu alanda dünyanın en büyük pazarı konumunda olduğu ve küresel e-ticaret hacminin yaklaşık yüzde 55'ini oluşturduğu bilgisini paylaştı.

Önen, Çin'de sosyal medya kullanıcılarının toplam internet kullanıcılarının yaklaşık yüzde 75'ini oluşturduğuna, yaklaşık 730 milyon kişinin internet üzerinden sosyal medyayı kullandığına ve e-ticaret tercihlerini sosyal medya üzerinden şekillendirdiğine dikkat çekti.

- JD.COM'DA TÜRKİYE MAĞAZASI AÇILDI

Çin'deki tüm perakende satışlar içinde e-ticaretin yaklaşık yüzde 44 paya sahip olduğunu anımsatan Önen, "Bu konuya en başından beri çok önem veriyoruz. Buradaki fırsattan yararlanmak amacıyla uzun zamandır çalışmalar yapıyorduk. Bunun için Türkiye'deki PTT'nin bir iştiraki olan PTTeM (PTT e-Mağaza) ile Çin'in e-ticaret platformu JD'yi (Jing Dong), Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda bir araya getirdik." ifadelerini kullandı.

Çin'in en büyük e-ticaret platformlarından JD.com üzerinde bir Türkiye e-mağazasının açıldığını duyuran Önen, "Türkiye'nin markalarını, ürünlerini 26 Nisan itibarıyla faaliyete geçen bu mağazada Çinli kullanıcılara ulaştırmaya başladık. Şu an 8 marka ile başladık ama bunun hızlı şekilde büyüyeceğini düşünüyoruz. Bu 8 firmayla kalmayacak, daha fazla firma ve daha fazla marka bu platformun içinde olacak. Bu pazarın açılmasının e-ticaret üzerinde, ihracatçılarımız açısından çok olumlu etkisi olacağını düşünüyorum. Geriden gelenlerin önünü açmış olacağız." diye konuştu.

- "ÇAYIN TAŞIYLA ÇAYIN KUŞUNU VURMUŞ OLUYORUZ"

JD.com gibi bir platformda olmanın yalnızca ürün satmak anlamına gelmediğini, bu yolla aynı zamanda Türkiye'nin tanıtımının da yapıldığını vurgulayan Önen, şunları kaydetti:

"Başka bir avantajı da lojistik, dağıtım, depolama gibi hem zaman gerektiren hem de çok önemli yatırım kalemi olabilecek alanlarda JD'nin ağından faydalanma imkanı olacak. Bu denli büyük yatırımları yapmak çok uzun zaman istiyor, ülkenin şartlarını iyi bilmek gerekiyor, hele ki pandemi şartlarında hareket etmek çok zor, seyahatlerin çok kısıtlandığı bir dönemdeyiz. Sınır ötesi e-ticareti bu yatırımları yapmaya gerek kalmadan gerçekleştirme olanağı var. Tabiri caizse çayın taşıyla çayın kuşunu vurmuş oluyoruz. Amaç için uygun ve yerinde aracı kullanmış oluyoruz."

Önen, Çin'in ikinci büyük e-ticaret platformu olan JD.com'un aynı zamanda Çin'in en yüksek gelir grubuna hitap eden platformu olduğuna işaret ederek, yaklaşık 350 milyon civarında aktif kullanıcısı olan platformda 2020 yılında yapılan alışveriş miktarının 450 milyar doları geçtiği bilgisini aktardı.

JD.com'da 100'den fazla ülkenin 2 bin 500'den fazla firmasının 20 binden fazla ürünü sattığına dikkat çeken Önen, "(Çin e-ticaret pazarında) Kısa vadeli değil, orta ve uzun vadeli düşünmemiz lazım. Türk şirketlerinin kaliteli ürünleriyle burada olması, ilk başta en önemli tanıtımları olacaktır. Çin'e ihracatta e-ticaret dönemini başlattık." değerlendirmesinde bulundu.

Önen, Ticaret Bakanlığında yalnızca e-ticaret konusuyla ilgilenmek üzere bir dairenin kurulduğunu anımsatarak, gerek Bakanlığın ilgili birimlerinin gerekse de büyükelçiliğin ihracatçılara elinden gelen desteği sağlayacağını kaydetti.

- "'DAHA ZOR' VEYA 'DAHA KOLAY' DEĞİL, 'FARKLI'"

Günümüz şartlarında fiziksel uzaklığın mesele olmadığını bu yüzden Türkiye açısından "uzak" kelimesini kullanmak istemediğini fakat zihinsel bir uzaklığın hala var olduğunu gözlemlediğini dile getiren Önen, şunları kaydetti:

"Çin pazarına 'daha zor' ya da 'daha kolay' dememek lazım, 'farklı' demek lazım. Buraya gelen yatırımcılarımızın, ticaret erbabımızın, iş adamlarımızın bu farkı kavramaya çalışması, burada kısa vadeli hareket etmemesi gerekiyor. Burası hem orta ve uzun vadeli hem de ileriye dönük hedeflere odaklanıldığında başarılı olunabilecek bir yer. Kısa vadede büyük başarıların olmasını beklemememiz gerekiyor çünkü pazar çok büyük, çok fazla rakip var; sadece biz değiliz, bütün dünya burada."

Çin'in sadece üreten değil her geçen gün daha fazla tüketen bir toplum haline geldiğine dikkati çeken Önen, "2021 yılı ihracat ve ithalat değerlerine baktığımız zaman 6 trilyon dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. Türk girişimcisinin bu pazarda varlık göstermesi ülkemiz için önemli kazanım olacaktır." diye konuştu.