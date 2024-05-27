Türkiye ile Çin'in olası anlaşması Yunanistan'ı endişelendirdi!

Trakya bölgesinde inşa edilmesi planlanan nükleer enerji santraline yönelik Türkiye, Çin ile anlaşmanın eşiğine geldi. Türkiye ile Çin'in görüşmelerde sona yaklaştığını duyuran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Trakya'da 4 nükleer reaktör inşa etmek için görüşmelerde bulunuyoruz. Artık önümüzde daha sağlam bir yol haritası var.' dedi.

TÜRKİYE İLE ÇİN'İN OLASI ANLAŞMASI YUNANİSTAN'I ENDİŞELENDİRDİ

Bakan Bayraktar'ın Çin ile nükleer santral için yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldığını duyurması Yunanistan'da geniş yankı buldu.

"Yunanistan'a nükleer tehdit" başlıklı haberde Yunan basını, yaşanılan paniği gözler önüne serdi.

4 nükleer reaktörün sınıra çok yakın bir bölgede inşa edilmesinin planladığını yazan Yunan basını, "Türkiye, Yunanistan'da büyük endişe yaratan bir hamle yapıyor" ifadelerini kullandı.

Başka bir Yunan haber sitesinde ise Türkiye'nin enerji alanında yürüttüğü çalışmalara dikkat çekildi. Türkiye'nin enerji özerkliğine yakın olduğu kaydedildi.

Karadeniz'deki doğal gazın boru hatlarıyla hanelere dağıtılmasına vurgu yapılırken Türkiye'nin Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile yenilenebilir enerjide de merkezi bir rol oynadığı belirtildi.

Doğal gaz üretiminin tarihi seviyelerde olduğunun altı çizilirken Türkiye'nin Sakarya Gaz Sahası'nda üretilen doğal gazın yanı sıra uzun vadeli sözleşmelerle ve sıvılaştırılmış formda satın aldığı gazı talep durumuna göre Avrupa'ya ihraç edebileceğinden söz edildi.

Şırnak'ın doğusundaki Gabar bölgesindeki büyük bir petrol rezervinin Türkiye'nin dışa bağımlılığı azaltması konusuna yardımcı olduğu da anlatıldı.