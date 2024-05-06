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Ekonomi

Türkiye ile dünya devi güçlerini birleştiriyor! Yeni fırsatlar yaratacak

Emirates, turizmi desteklemek için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma hakkında açıklama yapan Emirates'in Avrupa Ticari Operasyonlar Kıdemli Başkan Yardımcısı Thierry Aucoc, 'Emirates ve TGA arasındaki yeni ortaklık, gelişen turizm sektörünü daha da destekleyecek ve ileriye dönük yeni büyüme fırsatları yaratacak.' ifadelerini kullandı.

AA6 Mayıs 2024 Pazartesi 22:20 - Güncelleme:
Türkiye ile dünya devi güçlerini birleştiriyor! Yeni fırsatlar yaratacak
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Emirates ve TGA, Türkiye'ye yönelik turizmi teşvik etmek ve Emirates'in 140'tan fazla seyahat noktasından oluşan global uçuş ağındaki önemli pazarlardan gelen yolcu trafiğini artırmak için işbirliği yapacak. Anlaşma, Türkiye'nin yeni ve mevcut kaynak pazarlardaki turistik cazibesini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emirates'in Avrupa Ticari Operasyonlar Kıdemli Başkan Yardımcısı Thierry Aucoc, yapılan anlaşmadan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Aucoc, Emirates'in, geniş uçuş ağı ve güçlü global ortaklıklara sahip geçmişiyle pazarın turizm hedeflerini ve hava bağlantısı ihtiyaçlarını desteklemek için elverişli bir konumda olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, zengin kültürel tarihi, dünyaca ünlü miras alanları ve muhteşem gastronomik olanakları sayesinde uçuş ağlarının en popüler seyahat noktaları arasında yer aldığını vurgulayan Aucoc, "Ortak çabalarımızın daha fazla seyahatsevere Türkiye'yi ziyaret etme ve birçok ilgi çekici bölgeyi keşfetme konusunda ilham vereceğinden eminiz." değerlendirmesinde bulundu.

"YENİ BÜYÜME FIRSATLARI YARATACAK"

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdürü İsmail Bütün ise Türkiye'nin, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 56,7 milyon ziyaretçi ağırladığını aktararak, şunları kaydetti:

"2023 yılı sektörümüz açısından bugüne kadarki en iyi yıldı. İstanbul, 17,4 milyon yabancı ziyaretçiyle dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri oldu. Büyümenin devam ettiği 2024'ün ilk çeyreğinde 9 milyondan fazla ziyaretçi çektik. Böylece ocaktan marta kadar gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 arttı. Emirates ve TGA arasındaki yeni ortaklık, gelişen turizm sektörünü daha da destekleyecek ve ileriye dönük yeni büyüme fırsatları yaratacak."

Anlaşma kapsamında Türkiye'ye tanıtım gezileri düzenleme fırsatlarını araştıracak olan Emirates, ayrıca Türkiye'nin benzersizliğini vurgulayan ve görünürlüğünü artıran ortak pazarlama ve tanıtım kampanyaları gerçekleştirmek için TGA ile işbirliği yapacak.

  • Emirates
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