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Ekonomi

Türkiye ile Güney Kore arasında işbirliği! İmzalar atıldı

Kamu İhale Kurumu (KİK), Güney Kore Kamu Alımları Servisi (PPS) ile işbirliği için mutabakat zaptı imzaladı.

AA12 Mart 2025 Çarşamba 12:54 - Güncelleme:
Türkiye ile Güney Kore arasında işbirliği! İmzalar atıldı
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KİK'den yapılan açıklamaya göre, Kurum İkinci Başkanı ve Kurul Üyesi Mehmet Bıçkıcı başkanlığındaki heyet, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Uluslararası Kamu Alımları Çalıştayı'na (IPPW 2025) katıldı.

Çalıştayda, Türkiye adına yapılan sunumda Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) tanıtılarak, KİK'in yapay zeka destekli uygulamalarına ilişkin bilgi verildi.

Etkinlik kapsamında, KİK ile PPS arasında mutabakat zaptı da imzalandı. İşbirliğiyle kamu alımları alanında karşılıklı deneyim paylaşımı ve kapasite gelişimi için stratejik çerçevenin oluşturulması hedeflendi. İki kurum, uzman değişimi ve insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesine yönelik programları hayata geçirerek, eğitim programları, çalıştay gibi ortak etkinlikler düzenleyecek. İki ülke iş dünyası arasında etkileşimi artırmak amacıyla tedarikçilere yönelik bilgilendirme oturumları ve işbirliği platformlarının oluşturulması amaçlanıyor.

Mutabakat zaptıyla birlikte kamu alımlarında şeffaflık, rekabetçilik, hesap verebilirlik ve etkin kaynak kullanımı ilkeleri doğrultusunda, her iki ülkenin kamu alımları sistemlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

- "SON DERECE ÖNEMLİ BİR ADIM"

Bıçkıcı, imza töreninde yaptığı konuşmada, iki ülke arasında uzun yıllara dayanan dostane ilişkilerin bu işbirliğiyle yeni bir ivme kazandığını bildirdi. İşbirliğinin önemine dikkati çeken Bıçkıcı, "Mutabakat zaptı, Türkiye'nin elektronik kamu alımları sisteminin gelişimi açısından son derece önemli bir adımdır. Güney Kore ile yürütülecek ortak çalışmaların, kamu alımlarında dijitalleşme ve yapay zeka destekli sistemlerin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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