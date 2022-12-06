''Türkiye ile ilişkilerimiz çok güçlü''

Maayia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazreti İsa'nın doğduğu yer olduğuna inanılan Mehd Kilisesi'nin (Doğuş) bulunduğu işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Noel öncesi artan turist sayısı ve ülkede turizm sektöründe karşılaşılan zorluklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hazreti İsa'nın dünyaya geldiğine inanılan mağaranın üzerine inşa edilen Doğuş Kilisesi dolayısıyla dünyanın önemli turizm şehirlerinden biri olan Beytullahim'deki ofisinde açıklamalarda bulunan Bakan Maayia, özellikle Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan kısıtlamaların ardından 2023'ün ilk aylarında Filistin'de turizmin daha da hareketlenmesini beklediklerini dile getirdi.

- BEYTÜLLAHİM'DE OTELLERİN YÜZDE 85'İ DOLDU

Maayia, "Noel kutlamalarının yapıldığı Beytüllahim'deki Doğuş Kilisesi ve çevresinde bulunan otellerin yüzde 85'i doldu." dedi.

Filistin'de son iki yılın turizm sektörü için çok zorlu olduğunu vurgulayan Maayia, bu yılın başından itibaren bir hareketliliğin yaşandığına işaret ederek, "Mart ayından bu yana yaklaşık 600 bin turist Filistin'i ziyaret etti. Salgın nedeniyle yaşadığımız hareketsiz günlere kıyasla bu sayı az değil." dedi.

- BEYTÜLLAHİM'İ ARALIK BOYUNCA 100 BİNDEN FAZLA TURİSTİN ZİYARET ETMESİ BEKLENİYOR

"Noel kutlamaları kapsamında Doğuş Kilisesi'nin bulunduğu Beytüllahim'i aralık ayı boyunca 100 binden fazla turistin ziyaret etmesini bekliyorum." diyen Maayia, turizm sektöründeki toparlanmanın 2023 yılı başında tam olarak gerçekleşmesini öngördüklerini aktardı.

Filistin Turizm Bakanlığı verilerine göre Kovid-19 salgınından önceki bir yıl içinde ülkeye yaklaşık 2,8 milyon turistin geldiğini anımsatan Maayia, "Aynı duruma dönmeyi hatta daha da iyisini umuyoruz. Beytüllahim'deki aktif turist hareketliliği bunu gösteriyor." diye konuştu.

- HRİSTİYANLARIN BEYTÜLLAHİM'DE DOĞUŞ KİLİSESİ ZİYARETİ

Dünyanın dört bir yanından Hristiyanlar, her yıl aralık ayı sonlarında Noel dolayısıyla işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine gelerek hac ziyaretinde bulunuyor.

Kent, kutsallığını Hazreti İsa'nın dünyaya geldiğine inanılan bir mağaranın üzerine kurulmuş olan Doğuş Kilisesi'nden alıyor.

Hristiyanlar için en kutsal dini mekanlardan biri olarak kabul edilen Doğuş Kilisesi binlerce turisti ağırlıyor.

Ancak bu yılın başından itibaren 200'den fazla Filistinlinin İsrail güçlerince öldürüldüğü Batı Şeria'da Filistinli Hristiyanlar bu sene de Noel'i buruk karşılıyor.

- TURİZM SEKTÖRÜNDE EN BÜYÜK ENGEL İSRAİL İŞGALİ

Maayia ayrıca Filistin'de Turizm Bakanı olarak kendisi ve ekibinin pek çok engelle karşılaştığını ve burada ana ve en büyük engelin İsrail işgali olduğunu vurguladı.

"İsrail işgali altındayız. Geçiş noktaları üzerinde kontrolümüz yok, havaalanları yok. Bu nedenle istisnai şekilde çalışıyoruz ve işgal her şeyi kontrol ediyor." diyen Maayia, şunları kaydetti:

"Halkımız misafirperverdir; Filistin kültürünü, tarihini ve meselesini tanıtmak için tüm ziyaretçileri cömert bir şekilde karşılar. Gerçeği dünyaya iletmek ve Yahudi anlatısına karşı mücadele vermek için Filistin gerçeğini ziyaretçilere aktarıyoruz."

- "TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ ÇOK GÜÇLÜ"

Bakan Maayia ayrıca Filistin'in Türkiye ile ilişkilerini de değerlendirdi.

"Türkiye ile hem genel anlamda hem de özel olarak turizm alanında ilişkilerimiz çok güçlü, iş birliğini yoğunlaştırmak için çalışıyoruz." diyen Maayia, Filistin'in her yıl Türkiye'deki Uluslararası Turizm Fuarı'na katıldığını aktardı.

Maayia, Filistin'i ziyaret eden Türk turistlerin sayısının iki katına çıkmasını; aynı durumun Türkiye'yi ziyaret eden Filistinli turistler noktasında da yaşanmasını istediklerini ifade etti.

Filistinli Bakan son olarak kültürel miras konusunda Filistin-Türkiye iş birliğine yönelik umudunu dile getirdi.