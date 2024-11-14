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Ekonomi

Türkiye ile ilişkilerini farklı alanlarda ilerletmek istiyorlar: Askeri birçok ortak çıkarımız var

Türkiye ile ekonomiden ticarete yakın ilişkilere sahip olduklarını belirten Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, 'İki ülke arasındaki işbirliğini farklı alanlarda ilerletmeyi hedefliyoruz. Ekonomi, enerji, siyasi ve askeri alanda birçok ortak çıkarımız var.' dedi.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 11:25 - Güncelleme:
Türkiye ile ilişkilerini farklı alanlarda ilerletmek istiyorlar: Askeri birçok ortak çıkarımız var
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Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, Türkiye ile ekonomiden ticarete yakın ilişkilere sahip olduklarını belirtti. Cubeyr Türkiye ile ülkesinin ekonomi, enerji, siyasi ve askeri alanda birçok ortak çıkarımı olduğunu söyledi.

Cubeyr, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Türkiye ile Suudi Arabistan'ın özellikle son dönemde işbirliğini geliştirdiğini anlatan Cubeyr, "Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ilişki, harika bir ilişkidir. Kapsamlı ve son derece derindir." diye konuştu.

Cubeyr, "İki ülke arasındaki işbirliğini farklı alanlarda ilerletmeyi hedefliyoruz. Ekonomi, enerji, siyasi ve askeri alanda birçok ortak çıkarımız var." görüşünü kaydetti.

Türkiye ile Suudi Arabistan'ın bölgesel gelişmeleri istişare ettiğini vurgulayarak, "Hem bölgenin hem de iklim değişikliği, okyanuslar ve çölleşme gibi küresel sorunlarla karşı karşıya olduğu zorluklar konusunda birbirimizle çok yakın istişarelerde bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle teknoloji, savunma, yenilenebilir enerji, petro-kimya, finans ve turizm gibi alanlarda işbirliği yapan Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ticaret hacmi son iki yılda yüzde 50 artarak 2023'te 6,8 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamada, iki ülke ticaret hacmini önce 10 milyar dolar, ardından orta vadede 30 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söylemişti.

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