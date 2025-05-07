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Ekonomi

Türkiye ile İngiltere imzayı attı! Engeller ortadan kaldırıldı

Türkiye ve İngiltere arasında STA'yı güçlendirmek üzere atılan adım kapsamında Ticarette Teknik Engeller Faslı ve bu faslın Kimyasallar ile Motorlu Taşıtlar Ekleri imzalandı. Bu adımla, iki ülke arasındaki 7,4 milyar dolarlık ve toplam ticaretin yüzde 33'ünü oluşturan stratejik sektörlerdeki teknik engellerin ortadan kaldırılarak daha hızlı, şeffaf ve güvenli şekilde ikili ticaretin yapılması hedefleniyor.

AA7 Mayıs 2025 Çarşamba 15:09 - Güncelleme:
Türkiye ile İngiltere imzayı attı! Engeller ortadan kaldırıldı
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Londra temasları kapsamında İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ile heyetlerarası görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İngiltere'de geçen yaz hükümet değişikliği sonrası Bakan Reynolds ile video konferans yoluyla görüştüğünü ve bugün de yüz yüze ilk toplantıyı yaptıklarını söyleyen Bolat, görüşmenin oldukça verimli geçtiğini dile getirdi.

Bakan Bolat, Reynolds'ı Türkiye'ye davet ettiklerini belirterek, bugünkü görüşme kapsamında iki anlaşma imzalandığını ifade etti.

Türkiye ve İngiltere arasında 2020 sonunda imzalanan ve sanayi ürünlerini kapsayan STA'ya ek olarak, ticarette teknik engeller faslı ve otomotiv ve kimyasallarda teknik engellerin kaldırılmasına yönelik anlaşmaların imzalandığını söyleyen Bolat, "Bu anlaşmalar, şu an bizim 22 milyar dolarlık karşılıklı ticaretimizde 7,5 milyar dolar gibi, yaklaşık üçte bire gelen bir kısmındaki iki ülke arasında ticarete engel olan teknik engellerin kaldırılmasını amaçlıyor. Böylece özellikle bizim açımızdan otomotiv ürünleri ve kimyasallarda İngiltere pazarına girişte kolaylıklar getiriliyor. Teknik engelleri ortadan kaldıran bir düzenleme ve İngiltere uyumlu olarak Türkiye standartlarını kabul etmiş oluyor." diye konuştu.

Bolat, bu yıl Türkiye-İngiltere Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi'nin (JETCO) sekizinci toplantısının Londra'da yapılacağını bildiren Bolat, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yine önemli bir gelişme olarak geçen yıl bu zamanlar daha önceki (İngiltere) Sayın Ticaret Bakanı ile kararlaştırılan STA'nın hizmetler, e-ticaret yatırımlar, genişletme ve de bazı tarım ürünlerinin kapsamı altına alınması konusundaki resmi görüşmelerde önümüzdeki temmuz ayından önce Ankara'da bir tur heyetler arası görüşme yapılmasına daha karar verildi. Bu da önemli bir ilerleme. Tabii bu tür müzakereler uzun sürer ve sonunda iki taraf arasındaki görüşlerde uzlaşma sağlandığında inşallah genişletme anlaşmasının imzalanma yoluna girer. Şimdi İngiltere tarafında yetkilendirme konusundaki resmi açıklamayı bekliyoruz ama onu beklemeden ticaret heyetleri, müzakere heyetleri Ankara'da temmuz ayından önce bir araya gelecek ve görüşmelerine başlayacak."

- TEKNİK ENGELLERİN KALDIRILMASINA YÖNELİK ANLAŞMA HAKKINDA

Türkiye ve İngiltere arasında STA'yı güçlendirmek üzere atılan adım kapsamında Ticarette Teknik Engeller Faslı ve bu faslın Kimyasallar ile Motorlu Taşıtlar Ekleri imzalandı.

Bu adımla, iki ülke arasındaki 7,4 milyar dolarlık ve toplam ticaretin yüzde 33'ünü oluşturan stratejik sektörlerdeki teknik engellerin ortadan kaldırılarak daha hızlı, şeffaf ve güvenli şekilde ikili ticaretin yapılması hedefleniyor.

Böylece kapsanan ürünlerin karşılıklı tanınması kolaylaştırılacak ve bürokrasi azalacak, kimya ve otomotiv sektörlerinde maliyetler düşerken ihracat kolaylaşacak.

İnovasyona açık bir ortam oluşturulacak, halk sağlığı, çevre ve güvenlik standartları taviz verilmeden korunacak.

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile teknik düzenlemelerdeki uyum sürecine paralel olarak hazırlanan bu fasıl, aynı zamanda İngiltere'nin AB ile yürürlükte bulunan Ticaret ve İşbirliği Anlaşması ile de uyumlu. Böylece kesintisiz mal akışı sağlanacak ve yeşil ekonomi dahil olmak üzere gelecekte iki ülkenin yapacağı düzenlemelere adaptasyon kolaylaşacak.

İki ülke arasında STA'nın güncellenmesi sürecinde önemli bir aşama olan bu metinlerle, iki ülke şirketlerinin kazanması hedeflenirken, ekonomilerin güçlenmesi ve ikili ticaretin daha da büyümesi bekleniyor.

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