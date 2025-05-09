Avrupalı Türk Markalar Birliği (ATMB) Başkanı Vehbi Keleş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın bu hafta İngiltere temasları kapsamında İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ile görüşmesinde imzalanan Ticarette Teknik Engeller Faslı ve bu faslın Kimyasallar ile Motorlu Taşıtları Ekleri'nin ticarete etkisini ve STA'nın güncellenmesine yönelik son gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye ve İngiltere arasında STA'nın teknik engeller faslına yönelik yeni protokollerin imzalanmasının Türk iş dünyası tarafından memnuniyetle karşılandığını dile getiren Keleş, "Bu yılın ilk 4 ayında Türkiye'nin İngiltere'ye ihracatı yüzde 21 artışla 5,3 milyar dolara ulaştı. Bu veriler, Türk markalarının bu pazarda hızla büyüdüğünü ortaya koyuyor ancak hala ciddi potansiyel mevcut." dedi.



Keleş, bu hafta imzalanan yeni fasılların özellikle otomotiv ve kimya sektörlerini doğrudan etkilediğini ifade ederek, "Bu iki sektör şu anda yaklaşık 8 milyar dolarlık ticaret hacmini temsil ediyor. Teknik engeller, ticarette görünmeyen ama yavaşlatıcı unsurlar... Bu anlaşmalar engellerin ortadan kaldırılmasını sağlarken, ticaretin daha hızlı, maliyetlerin daha düşük, işlemlerin ise daha şeffaf olmasına katkı sunacak." diye konuştu.

Rekabetin artacağını ve Türk markalarının kalite, hız ve maliyet avantajı sayesinde pazarda daha güçlü yer edinebileceğini ifade eden Keleş, İngiltere'nin oturmuş bir pazar olduğunu, burada başarı sağlayabilmek için ürün kalitesinin yanı sıra yerel düzenlemelere ve standartlara uyumun da şart olduğunu vurguladı.

Keleş, teknik engellerin kaldırılmasının sevindirici gelişme olduğunu ancak bu durumun şirketlerin hazırlıksız şekilde pazara girmesini kolaylaştırmayacağını belirterek, İngiltere pazarına girmek isteyen Türk şirketlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Türk şirketlerinin öncelikle İngiltere'nin ürün standartları, belgelendirme süreçleri ve gümrük prosedürleri konusunda bilgi sahibi olması gerekir. Özellikle sanayi ve kimya ürünlerinde regülasyonlara uygunluk ve ürün güvenliği belgeleri sürecin merkezinde yer alıyor. İngiltere'nin ticari yapısı, hızlı karar alma mekanizmaları ve çeşitliliğe açık tüketici profili, Türk firmaları için hem markalaşma hem de doğrudan satış açısından büyük avantaj sunuyor. Ürünlerin kalitesiyle birlikte doğru iletişim stratejisi yürüten firmalar burada kısa sürede sadık müşteri portföyü oluşturabiliyor."

Türkiye ve İngiltere arasında STA'nın güncellenmesine yönelik müzakerelerin temmuzda Ankara'da başlayacağını da anımsatan Keleş, bu müzakerelerin uzun vadeli ve çok katmanlı bir süreç olacağını sözlerine ekledi.

- TEKNİK ENGELLERİN KALDIRILMASINA YÖNELİK ANLAŞMA HAKKINDA

İki ülke arasında STA'yı güçlendirmek üzere atılan adım kapsamında bu hafta Londra'da Ticarette Teknik Engeller Faslı ve bu faslın Kimyasallar ile Motorlu Taşıtlar Ekleri imzalandı.

Bu adımla 7,4 milyar dolarlık ve hali hazırda 22 milyar dolar seviyesinde olan toplam ticaretin üçte birini oluşturan bu stratejik sektörlerdeki teknik engellerin ortadan kaldırılarak daha hızlı, şeffaf ve güvenli şekilde ikili ticaretin yapılması hedefleniyor.

Böylece kapsanan ürünlerin karşılıklı tanınması kolaylaştırılacak ve bürokrasi azalacak, kimya ve otomotiv sektörlerinde maliyetler düşerken ihracat kolaylaşacak.