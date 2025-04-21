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Ekonomi

Türkiye ile işbirliği mesajı: Hedefimiz 10 milyar dolar

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı toplantının ardından ülkesinin Türkiye ile ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

AA21 Nisan 2025 Pazartesi 15:57 - Güncelleme:
Türkiye ile işbirliği mesajı: Hedefimiz 10 milyar dolar
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Cezayir resmi haber ajansı APS'nin sosyal medya hesabında yer alan habere göre, Fidan ve Attaf, ülkede düzenlenen Türkiye-Cezayir Üçüncü Ortak Planlama Grubu Toplantısı'na katıldı.

"ÜRKİYE İLE TİCARET HACMİMİZİ 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Attaf, toplantıda "Türkiye-Cezayir ilişkilerinde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları çerçevesinde elde edilen sonuçlara" değindi.

"Geçtiğimiz yıl karşılıklı ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaşarak benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı ve iki ülke liderinin talimatı doğrultusunda bu rakamı 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullanan Attaf, stratejik hedeflere ulaşma yolunda engellerin aşılması gerektiğini vurguladı.

Attaf ayrıca, Cezayir ekonomisinin, yenilenebilir enerji, ilaç endüstrileri, ikili ortaklık ve işbirliğini genişletmeyi umdukları birçok alanda yatırım fırsatları sunmaya devam ettiğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Cezayirli mevkidaşı Ahmed Attaf ile bir araya gelmişti.

Bakan Fidan, Cezayirli mevkidaşı Attaf ile görüştü

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