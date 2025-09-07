İSTANBUL 27°C / 19°C
7 Eylül 2025 Pazar
  Türkiye ile işbirliği vurgusu: Stratejik ortaklığımız büyüyor
Ekonomi

Türkiye ile işbirliği vurgusu: Stratejik ortaklığımız büyüyor

Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği, 11 Eylül'e denk gelen 'Etiyopya yeni yılını' Ankara'da düzenlediği etkinlikle kutladı. Etiyopya-Türkiye stratejik ortaklığının giderek büyüdüğünü vurgulayan Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Adem Muhammed Mahmud, çeşitli işbirliği alanlarındaki ivmeye dikkati çekti.

AA7 Eylül 2025 Pazar 18:38 - Güncelleme:
Türkiye ile işbirliği vurgusu: Stratejik ortaklığımız büyüyor
Başkentte bir otelde yapılan "Etiyopya yeni yılı" etkinliğine Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Adem Muhammed Mahmud ile Dışişleri Bakanlığı Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcısı Kazım Çavuşoğlu'nun yanı sıra davetliler katıldı.

Büyükelçi Mahmud, burada yaptığı konuşmada, tüm Etiyopyalılar ve Etiyopya dostlarının yeni yılını kutladı.

"COĞRAFİ VE JEOPOLİTİK DİNAMİKLERDE DERİN BİR DEĞİŞİM"

Etkinlik vesilesiyle Büyük Etiyopya Rönesans Barajı'nın tamamlanmasını da kutlayan Mahmud, "Bu, Afrika'daki en büyük, dünyadaki 10'uncu en büyük baraj. Tamamlanması, bölgedeki coğrafi ve jeopolitik dinamiklerde derin bir değişime işaret ediyor." dedi.

Mahmud, Etiyopya-Türkiye stratejik ortaklığının giderek büyüdüğünü vurgulayarak, çeşitli işbirliği alanlarındaki ivmeye dikkati çekti.

ETİYOPYA İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ GÜVEN İLİŞKİSİ

Türkiye'nin ara buluculuğunda Etiyopya ile Somali arasında imzalanan Ankara Bildirisi'ne işaret eden Mahmud, bildirinin Etiyopya ile Türkiye arasındaki güven ilişkisine örnek teşkil ettiğini söyledi.

Genel Müdür Yardımcısı Çavuşoğlu da Etiyopya yeni yılını kutlayarak, iyi ilişkiler yürüten Türkiye ile Etiyopya'nın sürekli etkileşim halinde olduğuna işaret etti.

Konuşmaların ardından, Etiyopyalı çocuklar yeni yıl kutlama gösterisi yaptı ve pasta kesildi.

ETİYOPYA YENİ YILI

Etiyopya takviminde her yıl 11 veya 12 Eylül'e denk gelen günde yeni yılın gelişi kutlanıyor.

Miladi takvime göre 11 Eylül 2025 itibarıyla Etiyopya'da 2018 yılına girilecek.

