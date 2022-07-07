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Ekonomi

Türkiye ile İsrail'den tarihi anlaşma! 71 yıl aradan sonra bir ilk

İsrailli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 'Türkiye ile 1951 yılından bu yana ilk kez havacılık anlaşması imzalanacak. Varılan anlaşma ile İsrailli hava yolu şirketleri Türkiye'deki bazı noktalara uçuşlar gerçekleştirecek' denildi.

AA7 Temmuz 2022 Perşembe 09:55 - Güncelleme:
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İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasında, İsrail hava yollarının Türkiye'ye uçuşlarını yeniden başlatmasını sağlayacak ön anlaşma imzalandığı belirtildi.

"İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir dönüm noktası olduğuna" işaret edilen anlaşmanın, son haftalarda gerçekleştirilen "açık ve yapıcı müzakerelerin" ardından İsrail ve Türkiye'nin sivil havacılık otoritelerinin yöneticileri tarafından bugün imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın, İsrail Başbakanı Yair Lapid'in 23 Haziran'da Dışişleri Bakanı sıfatıyla yaptığı Ankara ziyaretinde Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile mutabakata varmalarının ardından hayata geçirildiği aktarıldı.

Anlaşmanın, "iki ülke arasındaki ilişkileri genişletme ve geliştirme kararının bir parçasını oluşturduğu" vurgulanan açıklamada, "Ön anlaşma, İsrail hava yollarının Türkiye'ye uçuşlarını yeniden başlatmasını sağlaması beklenen havacılık anlaşmasının nihai olarak imzalanmasına giden yolda hayati bir aşamadır." ifadelerine yer verildi.

Anlaşmanın ayrıca İsrailli hava yolu şirketlerinin Türkiye'ye uçuşlarının 1951'den bu yana ilk kez yeniden başlamasını sağlaması bekleniyor.

- İSRAİL ULAŞTIRMA BAKANI: "TARİHİ BİR ANLAŞMA"

İsrail Ulaştırma Bakanı Merav Michaeli, söz konusu adımı "tarihi bir anlaşma" olarak nitelendirdi.

Michaeli, anlaşmanın imzalanmasından önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türk şirketlerinin İsrail'e uçuşlarına ek olarak İsrail uçuşlarının Türkiye'deki çeşitli destinasyonlara dönüşünü sağlayacak altyapıyı üretmesi beklenen tarihi bir havacılık anlaşmasına imza atacağız."

Michaeli, bu anlaşmanın, "İsrail ile bölge ülkeleri arasındaki ekonomik ve stratejik bağları güçlendirme yolunda önemli bir adım" olduğunu vurguladı.

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