Türkiye ile Kamboçya medya ve iletişim alanında işbirliği yapacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kamboçya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sok Chenda Sophea ve beraberindeki heyet ile İletişim Başkanlığında bir araya geldi.

Altun, heyetler arası görüşmede Sok Chenda Sophea'yı ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülke arasında ivme kazanan ilişkilere büyük önem verdiklerini vurgulayan Altun, karşılıklı ziyaretler ve bu ziyaretler esnasında imzalanan anlaşmaları ilişkilerinin derinleşmesi ve yeni boyutlar kazanması yolunda önemli adımlar olarak gördüklerini söyledi.

- "MEDYA ALANINDAKİ İŞBİRLİĞİ HER ALANA OLUMLU YANSIYACAK"



Türkiye ile Kamboçya arasındaki dostluğun, iletişim ve medya alanındaki anlaşmalara da yansıdığını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Kamboçya Resmi Haber Ajans ile Anadolu Ajansı (AA) arasında şubat ayında kurulan işbirliğini önemsiyoruz. Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı ile de ülkelerimiz arasında dostane ilişkilerin daha da güçlendirilmesini, medya ve iletişim alanlarında işbirliğini daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda ülkelerimiz, iletişim ve dijital okuryazarlık, yalan haberle mücadele, kamu diplomasisi, medya ve yayıncılık alanlarında işbirliği ile bilgi ve deneyim alışverişini güçlendirme, teşvik etme ve geliştirme doğrultusunda birlikte çalışacak. Mutabakat Zaptı ile medya ve iletişim alanında, iki ülke arasında bilgi ve deneyim alışverişi, en iyi uygulamaların ve deneyimlerin paylaşılması sağlanacak. Ayrıca toplantılar, seminerler, çalıştaylar, eğitimler ve konferanslar düzenlenerek medya, iletişim ve yayıncılık alanlarında yetkililer ve uzmanlar arasında karşılıklı ziyaretlerin gerçekleştirilmesi sağlanacak. İletişim ve medya alanındaki işbirliğinin iki ülke ilişkilerine; ticaretten yatırıma, kültürden turizme kadar her alana olumlu yansıyacağını düşünüyoruz."

- "DEZENFORMASYONLA MÜCADELEDE HAYATİ ÇALIŞMALAR YAPTIK"



Türkiye'nin gerek iletişim ve medya alanındaki gerekse de dijitalleşme ve dijitalleşmenin imkanları ve zaafları konusundaki bilgi, birikim ve tecrübesiyle dünyanın sayılı ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Altun, özellikle dijitalleşmeyle küresel tehdit haline gelen dezenformasyonla mücadele konusunda kısa zamanda hayati çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Altun, başkanlık olarak ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte dezenformasyonla etkin şekilde mücadele ettiklerini dile getirdi.

Kamboçya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sok Chenda Sophea da Türkiye ile medya ve iletişim alanında yakın çalışmaktan, bu alanda işbirliğini güçlendirmekten ve deneyim paylaşımından büyük memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Heyetler arası görüşmenin ardından Fahrettin Altun ile Sok Chenda Sophea iki ülke arasındaki mutabakat zaptını imzaladı.