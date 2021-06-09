Türkiye ile kardeş ülke arasında 7 anlaşma imzalandı!

AA 09 Haziran 2021 Çarşamba 19:39 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 19:40

Erdoğan ve Caparov'un Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından çeşitli anlaşmalar imza altına alındı.

Bu kapsamda iki ülke arasında "Bitki Koruma ve Bitki Karantinası Alanında İşbirliği Anlaşması", "Telif ve Bağlantılı Haklar Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti'nin Bakanlar Kurulu Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması", "Kültür Merkezlerinin Kuruluşuna ve İşleyişine İlişkin Anlaşma", "Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı Arasında Gençlik Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı", "Kültürfizik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin Protokol", "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Protokol Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"nın yanı sıra "Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyde Stratejik İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı Sonuçlarına İlişkin Ortak Bildiri" imzalandı.