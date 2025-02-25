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  • Türkiye ile kardeş ülkeden yeni iş birliği: Taraflar resmen anlaştığını duyurdu
Ekonomi

Türkiye ile kardeş ülkeden yeni iş birliği: Taraflar resmen anlaştığını duyurdu

Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökergulı Atagulıyev, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki işbirliğini geliştireceklerini belirtti.

AA25 Şubat 2025 Salı 14:21 - Güncelleme:
Türkiye ile kardeş ülkeden yeni iş birliği: Taraflar resmen anlaştığını duyurdu
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Atagulıyev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaptığı Hükümetler Arası Komisyon Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkmen ve Türk kardeşliğinin 1000 yıldır devam ettiğini vurgulayan Atagulıyev, iki ülke liderlerinin karşılıklı girişimleriyle ilişkilerin ve işbirliğinin geliştiğini söyledi.

Atagulıyev, karşılıklı ilişkileri daha da ileriye taşımak için yapılan eylem planları kapsamında farklı sektörlerdeki çalışmalarla ve gelecek süreçte yapılacak faaliyetlerle ilgili fikir teatisinde bulunduklarını aktardı.

Türkmen ve Türk iş insanları arasındaki ilişkinin önemini vurgulayan Nökergulı Atagulıyev, taraflar arasında toplantılar yaparak işbirliğini geliştirme konusunda anlaştıklarını kaydetti.

Atagulıyev, toplantıda, ulaşım ve lojistik alanındaki fırsatları ele aldıklarını aktararak şehircilik, inşaat, su kaynakları, spor ve enerji alanlarındaki işbirliğini geliştireceklerini dile getirdi.

  • Nökergulı Atagulıyev
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
  • anlaşma

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