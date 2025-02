Türkiye ile Katar arasında bir ortaklık daha... Süreç başladı, imzalar atıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CNN Türk'te katıldığı bir programda gündem ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin çip üretiminde kabiliyetinin olduğunu söyleyen Bakan Kacır, Türkiye ile Katar bu konu hakkına ortak çalışmasının olduğunu dile getirdi.

"BATARYA TEKNOLOJİLERİ AÇISINDAN TÜRKİYE'YE İLGİ VAR"

Yabancı yatırımcıdan Türkiye'ye çok büyük bir ilgi olduğunu belirten Bakan Kacır, "Geçtiğimiz hafta Katar'daydım. Sanayi ortaklığına dahil olduk. Dünyadaki küreselleşmenin terse döndüğü dönemde bölgesel işbirlikleri daha önemli hale geliyor. Değer zincirinde birbirini tamamlayacak sanayi yatırımlarını, öz yeterlilikleri güçlendirecek ortaklıkları inşa etmek istiyoruz. 435 milyar dolarlık sanayi üretimi yapan ekonomik hacimden bahsediyoruz. İmkan ve kabiliyetleriyle Türkiye'nin sanayi ortamında büyük yeri olacak. 2023 yılında göreve başlamamızın hemen ardından BAE'ye ziyaretimiz olmuştu. BAE yatırım perspektifini dünyayla paylaşmıştı. Özellikle hiper ölçek veri merkezleri için BAE ile çalışma içindeyiz. Katar'ın Türkiye'de yatırımları var ve bunları büyütmek için ilgileri var. HİT-30 programı en önemli çerçeve programlarından biri. 30 milyar dolarlık yüksek teknoloji yatırımını hayata geçirme programı. Geçen Temmuz'da başladı, 7 milyar dolarlık yatırımı ülkemize kazandırma noktasına geldik. İlk 2.5 milyar dolarlık bölümünü kamuoyuyla paylaşacağız. Yenilenebilir enerjide teknoloji geliştirmeye yönelik yatırımları destekliyoruz. Güneş hücresi ve rüzgar türbini kapsamında attığımız adımları paylaşacağız. Batarya teknolojileri açısından da Türkiye'ye ilgi var." dedi.

"KATAR-TÜRKİYE ORTAKLIĞINDA ÖNEMLİ BİR YATIRIMI HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Türkiye'nin ortaklık projelerine değinen Kacır, "Vatandaş olarak gurur duymamak imkansızdı. 8-10 bin kilometre öteye ziyaretler gerçekleştirdik. 3 ülkede de Cumhurbaşkanımız ve Türk milletine muazzam samimiyet ve ev sahipliğine şahitlik ettik. Türkiye'ye duydukları saygı ve samimi ifadeleri duyduk gördük. Malezya ekonomisinde sanayinin payı yüzde 40'a yakın. 66 milyar dolar yüksek teknoloji ihracatı yapan bir ülke. 30 yıldır yarı iletken yatırımları gerçekleşti. Malezya'nın çip üretiminde dünyanın önemli merkezlerinden biri oldu. Asya kaplanları yolculuğuna dahil olmayı başarmış bir ülke Malezya. En önemli üniversitelerinden biri Cumhurbaşkanımıza fahri doktora verdi. Yarı iletkenler konusunda Malezya'ya güçlü çerçeve inşa etmek istiyoruz. Çip üretimi önemli hedeflerimizden biri. Kullanımı her alana yaygınlaştı. Türkiye'nin çip tasarımında önemli kabiliyeti var. Savunma sanayinde kritik sistemlerde kullandığımız çipleri yerli ve milli olarak üretiyoruz. Malezya otomotiv sektöründe de Proton markasıyla önemli adımlar atmış bir ülke. Katar-Türkiye ortaklığında Türkiye'de beyaz eşya, otomotiv gibi sektörlerde kullanılabilecek çiplere ilişkin önemli bir yatırımı hayata geçiriyoruz. Bu süreç başladı. İmzaları attık." ifadelerini kullandı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamalara tepki gösteren Kacır, "Cumhurbaşkanımızla birlikte TÜSİAD'ın toplantısı gerçekleşmiş ve o toplantıda yapılan konuşmaları sonradan izledik. Bir takım açıklamalarda bulunulmuş. Bu açıklamaları bir takım video kesitleri olarak gördüm. Sosyal medya ve dijital mecralardaki kesitlerle kanıya varmak isabetli olmuyor. Üzülerek şunu gördüm, biz 10 bin kilometre ötede ziyaretler yaptık ve orada Türkiye'nin hamlelerinin yankılarını gördük. Biz atılımla kendi başarımızcasına gurur duyuyoruz dediler. 10 bin kilometre ötedekiler başarınızla gurur duyuyorlar. Sanayici derneği maalesef baştan sona kötümserlik, karamsarlık içeren konuşmalar yapıyorlar. Bu konuşmaların muradı siyasete ayar vermekse o günler geçti, çoktan geçti. Cumhurbaşkanımız liderliğinde vesayet dönemi kapandı. Bu konuşmaların maksadı ekonomiyse, hep birlikte tam bağımsızlık için çalışmak zorundayız. İş insanlarından beklentimiz bu yolculukta bizimle birlikte olmaları. Türkiye nereden nereye gelmiş. Çin'den Avrupa ortasına kadar en fazla sayıda ürünü en fazla rekabetçi halde ihraç eden ülkeyiz. Ben kötümserlik ve karamsarlıktan vazgeçmelerini kendilerine telkin ediyorum. Biz hiç kimseye ayrımcılık yapmayız. Dünya hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı döneme adım attı. Her gün dünyada neler olup bittiğini herkes takip ediyor, küreselleşme terk ediliyor. Her ülke üretimi kendi topraklarına çekmek için rekabet ediyor. Böyle bir dönemde muazzam rekabet içinde olmak lazım. Bizim kapımız yatırım yapmak isteyen her iş insanına her daim açıktır." dedi.

