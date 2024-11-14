Türkiye ile Katar arasında imzalar atıldı

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh Faisal Bin Thani Al Thani ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.



Görüşmede, Katar ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin artırılması ve işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik konuları ele aldıklarını belirten Bolat, sektör bazında karşılıklı yatırım fırsatlarının üzerinde durduklarını ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılması için ortak stratejiler geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.



Bolat, iki ülke arasındaki enerji, inşaat ve teknoloji projeleri üzerinde ortak çalışma yapma kararlılıklarını yinelediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, Katar ile ticari ilişkilerimizi daha ileriye taşımak amacıyla düzenleyeceğimiz iş forumları ve sektörel etkinliklerle işbirliğimizi daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz. İki ülke arasında karşılıklı yatırımların artması ve iş dünyasıyla olan bağların güçlenmesi, her iki ülkenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır. İkili ekonomik ilişkilerin ve ticaret hacminin daha da geliştirilmesini teminen Ticaretin Kolaylaştırılması Niyet Beyanı'nı imzalayarak gümrük ve dış ticaret işlemlerinin basitleştirilmesi alanında ilk adımlarımızı attık ve yeni bir işbirliği için zemin oluşturduk."

