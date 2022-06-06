Türkiye ile Katar arasında önemli görüşme

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre İnce, Katar Kamu Güvenliği Direktörü Sad bin Casim el-Halifi ve İçişleri Bakanlığı Vekili Abdulaziz bin Faysal Al Sani ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki güvenlik alanlarında iş birliği ilişkilerinin gözden geçirildiği kaydedildi.

Dünya Kupası Güvenlik Operasyonları Şefi Tümgeneral Abdulaziz Abdullah el-Ansari'nin başkanlığındaki heyet dün, İçişleri Bakan Yardımcısı İnce başkanlığındaki Türk heyetle Doha'da bir araya gelmişti.

Görüşmede, kasım ayında Katar'da başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Doha ile iş birliği imkanları ele alınmıştı.

İnce de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Kupası'nın en güvenli şekilde gerçekleşmesi için yoğun mesai harcadıklarını, Katar heyetiyle yapılacak çalışmaları istişare ettiklerini aktarmıştı.

21 Kasım-18 Aralık 2022'de Katar'da yapılacak FIFA Dünya Kupası'nda, güvenliği sağlamak için Türkiye'den çevik kuvvet personelinin Katar'a gönderileceği açıklanmıştı.