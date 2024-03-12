Türkiye ile Küba 41 maddelik eylem içeren yol haritasını imzaladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Küba Başbakan Yardımcısı Sayın Ricardo Cabrisas Ruiz'in ülkemizi ziyareti vesilesiyle iki ülke arasında '2024-2026 Yıllarına Yönelik Ekonomik-Ticari İşbirliği Programı ve Yol Haritası' konuk Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat tarafından imzalanmıştır. 24-26 Kasım 2022 tarihlerinde Küba Cumhurbaşkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez'in ülkemizi ziyareti ve Sayın Cumhurbaşkanımız ile temasları sırasında gündeme gelen iki ülke ticari ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi, bu amaçla bir eylem planı hazırlanması ve ticaret hacminin 200 milyon dolara çıkarılması hedefi çerçevesinde çalışmalar aralıksız sürdürülmüştür. Küba Başbakanı'nın 2023 yılı Haziran ayındaki ziyareti ile iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler ivme kazanmış ve bu temasları takiben iki ülke arasında 'Ekonomik-Ticari İşbirliği Programı ve Yol Haritası' hazırlanmasına ilişkin çalışmaları, bugün Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat ile konuk Başbakan Yardımcısı arasında yapılan görüşme ile sonuçlanmıştır" denildi.

'41 MADDELİK EYLEM İÇERMEKTEDİR'

Küba ile Türkiye arasındaki ilişkilere yönelik önemli bir adım atıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlişkilerin geliştirilmesi için iki yıl içinde atılacak adımlar kapsamlı bir yol haritası ile ortaya konulmuştur. Küba ile 2023 yılında ticaret hacmimiz yaklaşık yüzde 60 artarak 81 milyon dolara ulaşmıştır. Şirketlerimizin Küba pazarına olan ilgisi artmaktadır. Ancak, gelişmelere rağmen, mevcut potansiyelin kullanılması açısından yol haritası önemli bir eksikliği giderecektir. Küba'yla ticari ilişkilerimizin önümüzdeki dönemde geliştirilmesi hedefi kapsamında yol haritası ticaret, yatırımlar, yasal altyapı, sanayi, teknik iş birliği, finans, ulaştırma, enerji, tarım, sağlık ve ilaç, kültür, turizm ve eğitim alanlarında ilişkilerimizin geliştirilmesi için 41 maddelik eylem içermektedir. İmzalanması ile birlikte, artık süreç harekete geçirilecektir. Söz konusu program ve yol haritası ticari iş birliğinin derinleştirilmesine, iş ortamını geliştirilmesine ve yasal altyapının güçlendirerek ticaret ve yatırımların artırılmasına vesile olacaktır. Ayrıca, yine Sayın Başbakan Yardımcısı'nın ziyareti sırasında imzalanmış olan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmaları ile birlikte ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere matuf yasal altyapı tamamlanmış olacak ve program ve yol haritası kurulan sağlam yasal altyapı zemininde bundan sonra atılacak adımlara ışık tutacaktır. Önceliğimiz eylemleri hızla hayata geçirmektir. Bu amaçla düzenli olarak süreci takip edecek ve iş dünyalarımızı Küba'da daha aktif olmaları için teşvik edecek ve destekleyeceğiz."